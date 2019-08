Me Mirko Bibic. Source : Site de Bell Canada

Me Lawson Hunter, mentor de Me Mirko Bibic. Source : Site de Stikeman

Le 6 janvier 2020, le géant des télécommunications Bell aura à sa tête un avocat de formation, MeNé à Montréal d’un père d’origine serbe et d’une mère française, M. Bibic a étudié le commerce à l’Université McGill avant d’aller faire son droit à l’Université de Toronto. Comme une flèche, il a joint le bureau de Stikeman Elliott à Ottawa en 1994 pour en devenir associé directeur neuf ans plus tard, à l’âge de 36 ans.« Il était capable de focaliser sur les aspects stratégiques et de voir où tout ça mènera », a raconté à La Presse son ex-collègue chez Stikeman, MeUn an après être devenu associé directeur, il quitte le cabinet pour suivre son mentor Me, alors vice-président des affaires corporatives chez Bell. Bibic est alors nommé vice-président des affaires réglementaires.Quand Hunter quitte Bell en 2012, c’est Bibic qui prend la relève en tant que principal avocat de la compagnie. En 2015, on lui ajoute les responsabilités de responsable du développement des affaires. Il travaillera durant ces années sur les acquisitions d’Astral, du conglomérat MLSE qui gère les Maple Leafs et les Raptors de Toronto, entre autres.C’est l’année dernière que Bell nomme Bibic chef de l’exploitation, un poste qui n’existait plus dans la compagnie depuis 2008. On parle alors entre les lignes d’une audition pour le poste de PDG de l’entreprise.Une audition qu’il a réussie, puisqu’il entrera en poste comme chef de la direction en janvier. Est-ce que ses racines québécoises feront en sorte qu’il sera davantage présent dans la province que son prédécesseur? Seul l’avenir nous le dira...