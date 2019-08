la Clinique juridique Juripop et le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec (GAIHST)Sources : Sites Web de Juripop et GAIHST.

Le fédéral investit 2,3 M$ pour améliorer l’accès à la justice aux victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail.La somme sera répartie entre la Clinique juridique Juripop et le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec (GAIHST).Juripop mettra sur pied La Source, un centre de services juridiques qui donnera des conseils juridiques et du soutien aux personnes victimes de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail au Québec.« Les mythes et la désinformation à l'égard du système de justice freinent les victimes qui cherchent à porter plainte, à obtenir justice ou, tout simplement, à tourner la page », avance dans un communiqué de presse la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon, qui avance que La Source viendra pallier ce problème.Le GAIHST se concentrera sur des services de vulgarisation et d'information juridiques sur le harcèlement sexuel en milieu de travail, en collaboration avec des organismes communautaires œuvrant auprès de populations vulnérables.« Notre objectif est de mettre à profit notre expérience afin de donner du pouvoir aux participants en les informant de leurs droits et en les outillant par rapport au harcèlement sexuel au travail », a pour sa part déclaré la directrice générale du GAIHST, Cindy Viau.La somme consentie par le fédéral fait partie du financement de 50 millions $ sur cinq ans prévu dans le budget de 2018 pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail.