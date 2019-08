De palais de justice à Super C. Sources : Site Web du Ministère de la Justice et Le Courrier de Ste-Hyacinthe.

Les activités du palais de justice de Saint-Hyacinthe seront relocalisées dans un ancien Super C à compter de juillet 2021.Ce changement ne sera que temporaire, puisque le nouveau palais de justice « permanent » ne sera prêt que d’ici quatre ans, a annoncé vendredi la députée de Saint-Hyacinthe,Des travaux de démolition et de réaménagement seront faits sur le site actuel du palais, rapporte boom 104,1.Ça aura tout de même pris un an avant que la Société québécoise des infrastructures en vienne à la conclusion qu’un Super C désaffecté était le meilleur endroit temporaire pour le palais de justice.« Nous avions beaucoup de contraintes pour l'emplacement temporaire: les sites pour établir un palais de justice temporaire à Saint-Hyacinthe n'étaient pas nombreux. Nous avons maintenant un échéancier clair et nous répondons aux critères. La construction du nouveau palais de justice sur le site actuel prendra entre 3 et 4 ans », a défendu la députée caquiste.