Sarah Berger Richardson, Céline Castets-Renard, Marie-France Fortin et Jérémie Torres-Ceyte. Sources : Twitter de Céline Castets-Renard et Marie-France Fortin et LinkedIn de Sarah Berger Richardson et Jérémie Torres-Ceyte.

La faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa accueille en son sein quatre nouveaux professeurs. En plus d’enseigner des cours de base, ils offriront des cours spécialisés en intelligence artificielle, en droit du numérique, en droit agroalimentaire et en droit constitutionnel comparé.est sur le point d’obtenir son doctorat de l’Université McGill. Elle y avait fait son bac en droit avant de se diriger vers l’Université de Tel Aviv pour sa maîtrise. Ses recherches se concentrent sur la réglementation et les politiques relatives à l’industrie agro-alimentaire et à l’agriculture.Professeure à l’Université Toulouse Capitole en France depuis 2012,est titulaire de la Chaire du gouvernement français Law, Accountability and Social Trust in Artificial Intelligence. Elle a tissé de forts liens avec le Canada au cours des 10 dernières années. Elle a été professeure invitée à la Faculté de droit de l’Université Laval en 2010 et est aujourd’hui membre du Conseil scientifique de la Chaire Wilson à l’Université de Montréal. Elle enseignera des cours portant sur l’intelligence artificielle et la robotique ainsi que sur le droit privé du numérique.Titulaire d’un bac en droit de l’Université Laval, ainsi que d’une maîtrise à l’Université de Cambridge et à l’Université Harvard,complète en ce moment son doctorat à l’Université Cambridge. La Barreau 2007 s’intéresse au droit constitutionnel et au droit constitutionnel comparé, à l’histoire et aux fondements du droit et au droit administratif., docteur en droit de l’Université de Montréal et de Aix-Marseille depuis 2016, travaille en pratique privée chez Clyde & Co. à Montréal. Il y est responsable du département de la recherche et des programmes étudiants. Il enseignera des cours en droit privé, notamment en droit des obligations et en droit des biens.Toujours à Ottawa, deux étudiantes de la faculté de droit civil ont été sélectionnée pour faire partie de l’équipe d’organisation du National Model United Nations 2020, la plus grande simulation onusienne au niveau universitaire dans le monde.etagiront comme directrices adjointes auprès de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Elles participeront à la rédaction d’un guide de référence à partir duquel les délégués de la prochaine simulation vont travailler. Elles recevront un crédit de publication pour leur contribution à la rédaction de ce guide de référence. Les deux étudiantes avaient elles-mêmes participé à la simulation de 2019 en mars dernier, récoltant une mention honorable alors qu’il s’agissait de la première participation de la fac à l’événement.La doyenne de la faculté de droit de l’Université Laval,, assurera la présidence d’honneur du Festival de cinéma de la Ville de Québec avec son conjoint, l’associé du cabinet BCF, Me. « J’espère aussi que les membres de notre communauté facultaire se joindront à moi pour contribuer au succès du festival et qu’ils y participeront en grand nombre! Cet événement est très rassembleur », a-t-elle déclaré par voie de communiqué. Pendant le festival, des interventions de professeurs promettent d’enrichir l’expérience des cinéphiles (rien de moins!) en partageant leur expertise.