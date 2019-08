Me Jean Mayer. Source : LinkedIn de Jean Mayer.

Meest devenu récemment avocat général chez Kruger Énergie.Ce n’est pas d’hier qu’il oeuvre dans le domaine énergétique. Il a passé les sept dernières années chez 5N Plus, qui fabrique des sels pour la conception de divers appareils technologiques, à titre de vice-président aux affaires légales.Sur sa page LinkedIn, il s’est dit « ravi » et « honoré » de rejoindre Kruger Énergie. La division Énergie de la papetière Kruger gère et développe 38 centrales d’énergie renouvelable, de l’hydroélectricité à l’éolien, en passant par le solaire et la biomasse.Après avoir obtenu son baccalauréat en droit en 1997 à l’Université d’Ottawa, il a rejoint Desjardins Ducharme Stein Monast. Il a ensuite tenu des rôles de conseiller juridique au sein de Mindready Solutions, Blue Note Minding et ACC Québec.L’automne dernier, il était en nomination pour le Prix ZSA Conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille, mais s’était incliné devant Mede l’Association des pharmaciens propriétaires.En 2016, on l’a nommé parmi le top 100 du Canadian General Counsel Power List of The Legal 500.