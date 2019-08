Mes David Dropsy, Kim Toffoli, Martin Bussières et Andrée-Anne Auclair de DS Avocats. Source : Site Web de DS Avocats.

Me Bill Vasilios Voyatzis de Dunton Rainville. Source : Site Web de Dunton Rainville.

L’entreprise Foodtastic, derrière entre autres La Belle et la boeuf, Carlos & Pepe’s et Au Coq, peut maintenant compter sur une offre de desserts avec l’ajout de Chocolato à sa gamme de restaurants.Foodtastic s’est prémunie des services juridiques de DS Avocats pour assurer la transaction. Les principaux avocats étaient MesetDe l’autre côté de la négociation, Chocolato a fait appel à Dunton Rainville. C’est Mequi était responsable de l’équipe du cabinet dans ce dossier.En entrevue avec Droit-inc, le président et chef de la direction de Foodtastic,, s’est dit heureux de la transaction. « On aimait beaucoup le concept de Chocolato. Ça vient combler un manque dans notre groupe au niveau des desserts. »Chocolato, fondée à Québec en 2015, offre de la crème glacée avec une sélection de 20 trempages au chocolat.Son créateur et fondateur ne quittera pas l’entreprise pour autant. « C’est à la suite d’une rencontre amicale entre Peter et moi, qu’on s’est rendu compte après quatre ou cinq heures qu’on avait la même vision. Je voyais en lui un mentor et j’avais envie de travailler avec lui », ditau bout du fil. Il a alors racheté les parts de ses cofondateurs dans Chocolato pour ensuite intégrer l’équipe de direction de Foodtastic.Foodtastic possède plus de 55 restaurants et enregistre des ventes annuelles de 135 millions $. Elle gère les chaînes Au Coq, La Belle et La Boeuf, Monza, Carlos & Pepe's, le Souvlaki Bar, Nickels, Big Rig et Bacaro.