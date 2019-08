Me Josée Veilleux, procureure de la Couronne. Source : Radio-Canada

Me, procureure de la Couronne, est soupçonnée par son employeur d’avoir divulgué des informations privilégiées.On soupçonne que cette fuite aurait été commise par l’avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le cadre de son travail dans le dossier judiciarisé du député Guy Ouellette La nature des renseignements qui ont fuis demeure inconnue.Me Veilleux a depuis été suspendue, et mutée de son poste en raison de ces allégations. Le DPCP a alors jugé que les allégations à l’égard de la juriste étaient assez graves pour justifier son transfert du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales.Celle-ci est désormais procureure au Bureau des affaires pénales, spécialisé en droit réglementaire.Les allégations sont dévoilées dans une décision de la Commission de la fonction publique, obtenue par Droit-Inc. Cette administration tranche des conflits entre l’État et ses employés.L’association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP) conteste le transfert et la suspension de la procureure, et demandait des renseignements quant aux allégations qui pèsent contre elle.La Commission estime que Me Veilleux est en droit de connaître les raisons ayant mené son employeur à la relever provisoirement de son poste ».