Eli Aaron Bronstein est arrivé au Groupe Montpetit en juillet dernier. Source : LinkedIn d'Eli Aaron Bronstein.

est arrivé au Groupe Montpetit en juillet dernier avec comme objectif de recruter des talents dans le domaine juridique et soutien administratif.« Avec mes postes auparavant, j'étais porté à faire beaucoup de tâches RH et notamment le recrutement des adjointes juridiques, alors c'est une progression vers les choses que j'aime énormément à savoir le droit et les ressources humaines », dit-il.S'il avoue avoir eu un véritable coup de foudre pour Groupe Monteptit, ce n'est pas pour rien. « Je suis venu vers Groupe Montpetit parce que je connaissais bien ce groupe, et je connais beaucoup de gens qui ont de bons mots à dire pour l'entreprise. Le côté humain et le côté travail en équipe m'ont séduit. Ils ont une façon de faire très intéressante qui tient compte des candidats autant que des clients », ajoute-t-il.Auparavant, M. Bronstein a travaillé comme assistant juridique au cabinet Goldwater Dubé de janvier 2016 à mars 2017 avant d'intégrer l'équipe de Clyde & Co. Presque deux ans plus tard, il est revenu au sein du cabinet Goldwater Dubé où il est resté huit mois.«Je suis parti de Goldwater Dubé parce que je voulais relever un autre défi professionnel, notamment travailler dans le domaine du droit des assurances et dans un plus gros cabinet. Mais ils sont revenus vers moi plus tard pour me convaincre de revenir et je suis retourné », explique le conseiller.M. Bronstein a également travaillé chez Kijiji. « Je touchais à la lecture des contrats et j'aidais à faire les entrevues sans faire les choix finaux », précise-t-il.M. Bronstein détient un DEC en techniques juridiques obtenu au Collège O'Sullivan de Montréal en 2000. « Il y a le fait que je peux aider les gens, être à l'écoute des gens, aspect technique comme les petits détails dans les contrats et être capable d'être travailler avec les gens. Il ne faut pas juste être à l'écoute, mais travailler avec eux dans leurs dossiers. C'est pour ça que j'ai toujours été attiré vers le droit qui va vers la personne. ­»Il est présentement en train de valider un certificat en gestion de ressources humaines à l'Université McGill.