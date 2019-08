Mes Michel Paradis et Pierre Savoie. Source : Site Web de Best Lawyers.

Les avocats n’ont vraiment pas ça en tête lorsqu’ils bossent des heures de fou du matin à tard le soir pour combler les désirs de leurs clients, mais quand survient un honneur comme celui d’être désigné meilleur avocat dans sa pratique, ça fait toujours du bien à entendre.C’est le cas de Me, de Joli-Coeur Lacasse, qui a été honoré par le palmarès Best Lawyers pour son travail en droit du transport à Québec. Une distinction qu’il avait obtenue en 2018, mais qui fait toujours chaud au coeur.Pour arriver à ce niveau d’excellence, Me Paradis estime qu’il faut entretenir de bonnes relations avec ses collègues avocats, mais également offrir le meilleur service à ses clients.« Quand ils nous écrivent un courriel et qu’on répond “j’en prends note et j’y répondrai d’ici 48h”, ils comprennent très bien ça. Ils aiment qu’on pense à eux et qu’on s’occupe d’eux. C’est un élément important. »Le Barreau 1983 conseille également aux jeunes avocats de développer une expertise et d’éviter le plus possible d’avoir recours aux tribunaux dans les dossiers de ses clients.À Montréal, Me, associé chez LJT, savoure un troisième titre en cinq ans. « C’est toujours le fun quand tes pairs reconnaissent ton travail. Je suis content. »Pour être reconnu comme meilleur avocta, il n’y a pas de recette magique: il faut s’investir à fond dans sa pratique.« Il faut que t’en manges pour aller au-delà du droit et connaître ta business. C’est le fun les notions de droit, mais ce que les gens apprécient le plus, c’est l’application pratique du droit, comment ça marche dans la vraie vie. »Voici donc les top avocats de Montréal et de Québec pour l’année 2020, Alepin Gauthier - droit de la franchiseLe Barreau 1978 assiste ses clients, des entrepreneurs au sein de PME, dans la rédaction et l’analyse de contrats. Sa pratique en droit commercial l’amène à résoudre des litiges par la négociation, la médiation et l’arbitrage., Gowling WLG - diffamation et droit des médiasLe Barreau 1979 se spécialise dans le droit des médias, agissant pour les médias tant nationaux que locaux. Il se penche sur les domaines de la révision avant publication, de diffamation et de droit de l'accès à l'information, sur les questions de liberté d'expression telles que les ordonnances de non-publication et la protection des sources journalistiques, le droit constitutionnel et les droits de la personne., Lavery - Droit des minièresBarreau 2000, l’associée exerce principalement en matière de valeurs mobilières, de gouvernance, de réorganisations d'entreprises et de fusions et acquisitions., Stikeman Elliott - Valeurs mobilièresAssocié au sein du groupe valeurs mobilières et chef du groupe droit des affaires du bureau de Montréal, le Barreau 2000 s’intéresse aux marchés des capitaux, aux fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées et à la gouvernance d'entreprise., Stikeman Elliott - Droit sur les rachats par emprunt et le capital d'investissementAssocié au sein du groupe droit des affaires et membre du conseil de la société et du comité exécutif du cabinet, le Barreau 1993 se passionne pour les opérations transfrontalières de fusions et acquisitions., Lavery - Droit des transportsAssocié, le Barreau 1995 exerce en litige en matière de responsabilité civile et professionnelle, en responsabilité du fabricant et en droit des transports et des infrastructures de transport et de l’aviation., Fasken - Droit et réglementation de l’énergieLe Barreau 2004 oeuvre en droit de l’environnement, des mines, de l’énergie, des changements climatiques et de la responsabilité sociale des entreprises. Il est également président du groupe national de Fasken en droit de la responsabilité sociale des entreprises., Miller Thomson - Droit du divertissementAssocié et co-chef de l'équipe nationale de Miller Thomson en matière de divertissement et de médias, le Barreau 1998 se concentre sur les médias et le droit du divertissement, particulièrement le cinéma, la télévision, l'édition, la réalité virtuelle et les jeux vidéo., Fasken - Droit de la santéLa Barreau 1997 pratique en droit du travail et en droits de la personne. Elle se passionne pour le droit de l’emploi et les divers enjeux qui concernent le droit de la santé., Lavery - Droit de la propriété intellectuelleAssociée de Lavery, la Barreau 1985 travaille à la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients., Stikeman Elliott - Droit du financement structuréAssocié et membre du groupe droit bancaire et financement, le Barreau 1991 s’intéresse à tous les aspects du financement institutionnel et du droit bancaire. Me Dietze a représenté des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre de nombreuses opérations de financement., Lavery - Vie privée et sécurité informatiqueAssocié de l’équipe de droit administratif, le Barreau 1982 dirige le secteur du droit de l’information. Les dossiers portant sur l’accès à l’information, la vie privée, la diffamation et l’application des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés sont ses principaux intérêts., Robinson Sheppard Shapiro - Responsabilité professionnelle des avocats et notairesAssocié à la tête du groupe de droit des assurance, le Barreau 1967 pratique en droit des assurances, en litige civil, en responsabilité professionnelle, en responsabilité des administrateurs et dirigeants, en négligence et en responsabilité du fabricant., Lavery - Droit familialL’associée de l'équipe de droit de la famille, des personnes et des successions se spécialise dans les dossiers de droit international privé de la famille, dont les dossiers d’enlèvements internationaux d’enfants. Avant de se joindre à Lavery, la Barreau 2002 a travaillé comme avocate à la Conférence de La Haye de droit international privé, aux Pays-Bas, au sein de l'équipe de droit des enfants, des personnes et de la famille., Robinson Sheppard Shapiro - Droit des assurancesL’associé pratique le droit des assurances, le litige civil, la responsabilité civile et professionnelle et la responsabilité du fabricant. Le Barreau 1974 se spécialise depuis longtemps dans les aspects juridiques de l’industrie de l’assurance., Stikeman Elliott - Fusions et acquisitionsAssocié du groupe droit des affaires, le Barreau 1987 pratique principalement dans les secteurs des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions. Il conseille acheteurs, vendeurs, conseils d’administration, banquiers et conseillers financiers dans le cadre de fusions et acquisitions publiques au Canada et à l’échelle internationale., Fasken - Droit du commerce internationalLe Barreau 1986 conseille ses clients sur tous les aspects liés aux échanges commerciaux transfrontaliers, prinicpalement sur la conformité réglementaire, les accords commerciaux et les recours commerciaux tels que les mesures antidumping et les droits compensateurs., Fasken - Capital de risqueLe Barreau 1997 oeuvre en fusions et acquisitions, en valeurs mobilières et en opérations transfrontalières. Il travaille auprès d’acquéreurs et de sociétés visées à l'échelle nationale et à l'étranger, d’émetteurs, d’entrepreneurs, de fonds de capitaux privés et de banques d’investissement., Lavery - Santé et sécurité du travailAssocié du groupe droit du travail et de l’emploi, le Barreau 1986 possède une expérience de près de 30 ans en relations de travail, en droit de l’emploi et en santé et sécurité. Il travaille également en collaboration avec le groupe droit des affaires du cabinet en ce qui touche les aspects du droit du travail et de l’emploi connexes aux fusions et acquisitions., Stikeman Elliott - Restructuration et insolvabilitéAssocié et membre du groupe litige et règlement de différends., le Barreau 1998 est spécialisé en droit bancaire et en restructuration. Il a représenté des prêteurs, des emprunteurs et des investisseurs pour des questions canadiennes, transfrontalières et étrangères., IMK - Litige en action collectiveCofondateur d’IMK en 1997, le Barreau 1989 a au cours de sa carrière piloté des dossiers complexes, en litige des affaires et en droit constitutionnel et administratif. Il a également développé une expertise en tant qu’arbitre., Fasken - Financement des équipementsL’associé se spécialise dans le domaine du financement bancaire. Le Barreau 1989 dirige la mise en place de tous les types de financements bancaires, tant aux niveaux provincial et national que transfrontalier. Il représente principalement des consortiums d'institutions financières et d'investisseurs dans le cadre de financements d'entreprises de toute nature., Fasken - Droit du louage commercialLa pratique de l’associé porte principalement sur la vente, l'acquisition, le développement et la location de propriétés commerciales. Vendeurs, acheteurs, promoteurs, bailleurs et locataires font appel à l’expertise du Barreau 1978 sur l'achat/vente, le développement, la location et l'exploitation de propriétés commerciales partout au Canada., Ad. E., Robinson Sheppard Shapiro - Fiducies et successionsLa Barreau 1984 dirige le groupe des successions, testaments et fiducies. L’associée pratique en gestion de patrimoine, successions et fiducies, planification fiscale, régimes de protection et droits des aînés., Osler, Hoskin & Harcourt - Droit de la responsabilité du produitLe Barreau 2001 est un spécialiste des actions collectives. L’associé défend des clients dans des affaires liées à la protection du consommateur, à la responsabilité du fait du produit ainsi qu’aux valeurs mobilières., Osler, Hoskin & Harcourt - Droit des avantages sociauxAssocié du groupe des régimes de retraite et avantages sociaux et du groupe du droit du travail et de l’emploi, le Barreau 2006 conseille des employeurs, des administrateurs de caisses de retraite et des fournisseurs de services en matière de régimes de retraite et avantages sociaux, notamment sur la conception de régimes, la gouvernance de régimes et les stratégies de gestion de risques., Fasken - Droit immobilierL’associé, Barreau 2003, agit couramment pour le compte d’un large éventail de clients canadiens et internationaux, notamment des prêteurs, des propriétaires, des investisseurs, des promoteurs et des chaînes hôtelières., LJT Avocats - Promotion et marketingMe Savoie pratique exclusivement en droit publicitaire depuis plus de 20 ans. Ancien de l’Université de Sherbrooke, il conseille agences et annonceurs quant à la légalité de campagnes publicitaires et promotionnelles. Il a obtenu son Barreau en 1988., Robinson Sheppard Shapiro - Gouvernance d’entrepriseMe Shapiro est associé et membre senior du groupe de droit des affaires de RSS. Barreau 1965, il se spécialise aussi en fusions et acquisitions, droit immobilier et fiducies., Robic - Droit des biotechnologiesL’avocat et agent de marque se spécialise en matière de litige, dans tous les domaines de la propriété intellectuelle et industrielle. Barreau 1984, il a étudié à l’Université de Sherbrooke., Ad. E., Woods - Pratique en appelMe Woods est fondateur et président du cabinet boutique Woods. Celui qui pratique depuis plus de 40 ans se démarque également en arbitrage., Ad. E., Lavery - Droit public et administratifLe Barreau 1965, associé de Lavery, a acquis une excellente renommée dans les domaines du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit de la santé et du droit domanial (production, transport et distribution de l'hydro-électricité, régime forestier, régime des terres)., Langlois - Droit bancaire et financierLa pratique du Barreau 1979 est concentrée en droit commercial. L’associé avec les institutions financières de même qu’avec les sociétés privées et publiques en financement d’entreprises., Stein Monast - Droit du travail et de l’emploiLe Barreau 1981 travaille principalement dans le droit du travail et de l’emploi. L’associé a également une expertise dans celui des régimes de retraite et des avantages sociaux., Tremblay Bois - Droit des assurancesLe Barreau 1970 a consacré plusieurs années à plaider devant les tribunaux pour représenter les intérêts d’assurés, d’assureurs et de réassureurs dans de nombreux dossiers de responsabilité civile et professionnelle., Joli-Coeur Lacasse - Droit des transportsLe Barreau 1983 s’est spécialisé en droit immobilier, particulièrement en droit de la copropriété et en droit administratif, ainsi que, bien sûr, en droit des transports. Me Paradis travaille également en litige civil et commercial en matière immobilière., Cain Lamarre - Droit des avantages sociauxLe Barreau 1994 conseille des employeurs particulièrement en matière de relations de travail, tant sur le plan collectif qu'individuel, de normes du travail, d'accidents du travail et maladies professionnelles, de santé et sécurité du travail, de droits et libertés de la personne et de droit administratif., BCF - Droit de la constructionLe Barreau 1984 est un leader en matière de litige civil et commercial, de droit de la construction et de responsabilité professionnelle. Il a également développé son expertise en actions collectives.