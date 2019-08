Quand je retourne dans mon patelin, ma mère m'aura conservé tous les journaux locaux depuis ma dernière visite. J'y prend des nouvelles d'un ancien voisin, du CÉGEP que j'ai fréquenté ou des chicanes à l'hôtel de ville avec plaisir. Pour combien de temps encore ? #QcMédias — PierreB Fortin? (@pebayf) August 19, 2019

La vice-présidente du Jeune Barreau de Montréal a tenu à souligner l’arrivée de 62 nouveaux membres!Bonne chance à ces petits nouveaux qui font leurs débuts dans le monde juridique… pour le meilleur et pour le pire!Ils grandissent si vite!Mefait ses débuts juridiques au sein de Guzun et Associés, après avoir été assermentée.L’évènement a été souligné par son papa, sur LinkedIn.« Merci beaucoup pour tout le support xox », répond la nouvelle avocate à son papa.L’univers médiatique a été chamboulé par la mise sous respirateur artificiel de Capitales Médias.L’histoire a suscité la réaction de Me, de Jean Fortin & Associés.On lui souhaite de pouvoir prendre des nouvelles de ses anciens voisins pour de longues années!L’associé directeur de BCF, Me, a souligné le passage du premier ministre François Legault devant de jeunes militants caquistes.Il demande au Québec de faire preuve d’audace et d’ambition.Sur Facebook, on apprend aussi que la famille Charpentier a un nouveau venu. Le petit s’appelle Sunny et il est déjà un grand explorateur avec une grande assurance, nous apprend Me Charpentier..La semaine dernière, Droit-Inc vous dévoilait qu’Éducaloi déménageait dans des bureaux temporaires, sans vous indiquer où ceux-ci seraient situés…Digne d’un bon téléroman, l’organisme a attendu une semaine pour nous dévoiler sa nouvelle location.L’organisme s’installe à la Chambre des notaires du Québec!Le défilé de Fierté Montréal 2019 a eu lieu la fin de semaine dernière. Me, associé de McCarthy Tétrault, était - comme d'habitude - de la partie.« Merci aux participants et organisateurs de cette journée magnifique ! », écrit-il.Oui, simplement Z.Si vous comprenez le message codé derrière cette publication de la chef de la direction de la Fondation du Barreau du Québec, écrivez à Droit-Inc...Même s’il y a fort à parier qu’il s’agit d’un classique cas d’un téléphone laissé ouvert par inadvertance!