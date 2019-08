Silence please. Sources : Memegenerator.net

Vous allez peut-être vous reconnaître dans ces petites caractéristiques et entamer un travail d'introspection pour éviter de faire fuir votre prochain rendez-vous galant.Vous ne pourrez probablement jamais regarder une série juridique avec elle ou lui. Deux personnes qui cherchent la petite bête juste pour dire «ça ne se passe pas comment ça dans la vraie vie», ça peut être lourd. Et cette manie vous ruine tous vos épisodes de «How to get away with a murder» ou «Suits».Un avocat, c'est plutôt sûr de lui alors généralement, il sera persuadé d'avoir toujours raison et grâce à son bagou, il vous fera toujours croire qu'effectivement, vous avez tort. D'ailleurs il est prêt à argumenter toute la nuit pour vous le montrer.Il a des horaires de bureau pas possible. Et même en vacances, il ne décroche pas de son ordinateur ou de ses courriels: il a tout le temps la tête dans le boulot.Il est incroyablement confiant et parfois même un peu arrogant. Ça en prend de la confiance pour écraser l'adversaire devant un juge au tribunal.Il est fou amoureux de ses costumes.Il est invité à un tas de 5@7 très chics ou à des dîners avec des potentiels clients.Il déteste perdre, alors oubliez les dates romantiques autour d'une partie d'échec ou d'un Scrabble. Dans tous les cas, s'il ne gagne pas, il sera forcément de mauvaise humeur et son ego sera blessé.Il sait être très convaincant. Forcément, c'est son métier !Il sera votre meilleur conseiller pour cette chicane qui traîne avec votre voisin. C'est toujours pratique de pouvoir bénéficier de conseils juridiques gratuits.Il a une très bonne mémoire. Toutes ces heures à travailler sur le Code criminel n'ont pas été inutiles.Il est parfois ennuyant : franchement, la dernière décision en matière de droit des assurances ce n'est pas le sujet le plus sexy du monde.Il croit être plus intelligent que tout le monde. Oui, même ceux qui ont plus qu'un bac en droit.Il est un peu coincé : les soirées guindées ou il ne faut pas faire un pas de travers au risque de perdre sa bonne réputation entretiennent tout ça.Ceux qui ont le titre Ad.E. y tiennent très fort, n'allez surtout pas l'oublier lorsque vous leur écrivez un courriel ou un petit texto.Évidemment, cet article est à prendre au second degré ! Tous les avocats ne présentent pas ces symptômes là...mais pas mal!