Le cabinet de la région de Québec, Stein Monast, ajoute quatre talents à son équipe.Mefait son entrée en droit des affaires et transactionnel. Le Barreau 2013 travaille avec les institutions financières, les sociétés par actions et les sociétés de personnes en nom collectif ou en commandite, notamment en fusions et acquisitions.Fait intéressant à sa carrière, il a oeuvré pendant plus de cinq ans, entre 2010 et 2016, à titre de directeur général adjoint des Olympiques de Gatineau, où il était responsable de l’élaboration des contrats avec les joueurs et de la gestion de l’équipe de recrutement de l’organisation.Il a débuté sa pratique d’avocat en 2013 chez Bernier Beaudry, avant de joindre la compagnie en informatique Exfo en 2015. Deux ans plus tard, il revient à ses premières amours chez Bernier Beaudry, qu’il quitte en juillet pour Stein Monast.De son côté, Merentre au bercail chez Stein Monast. La Barreau 2012 avait passé près de six ans au cabinet avant de faire le saut en entreprise chez Cominar, un fonds de placement en immobilier, où elle est demeurée deux ans.Possédant un baccalauréat de HEC en administration et gestion des affaires, ainsi qu’un bac en droit de l’Université Laval, ramène son expertise en droit immobilier et transactionnel.Stein Monast a aussi offert des postes d’avocat à deux de ses stagiaires. Medéveloppe sa pratique en droit du transport, en accès à l’information et en protection des renseignements personnels de même qu’en litige civil et administratif.Il est appelé à se pencher sur des questions de conformité réglementaire en lien avec la propriété et l’exploitation de véhicules lourds. Il prodigue également ses conseils aux clients de Stein Monast dans ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux demandes d’accès ou de rectification et les représentera devant les tribunaux spécialisés. De plus, il épaulera ses collègues en litige.Finalement,deviendra officiellement avocate après avoir terminé son stage à la fin de l’été. La future avocate partagera son temps entre le cabinet et des études de MBA à l’Université Laval, où elle a complété son baccalauréat en droit. Elle s’intéresse au droit des affaires et corporatif.