Me Jacques Bertrand s'éteint à l'âge de 90 ans. Source : Alfred Dallaire Memoria

Mes’est éteint, entouré de sa famille, à l’âge de 90 ans.Il a connu une très longue carrière en droit, pratiquant pendant pas moins de 55 ans. Il aura plaidé sa dernière cause à l’âge de 81 ans.Toujours soucieux du sort des plus vulnérables de la société, Me Bertrand a été décoré du prix Reconnaissance du Barreau de Laval, pour souligner la qualité exceptionnelle de son parcours professionnel et son engagement.Outre le droit, il se passionnait pour la peinture, la musique et le sport.La famille recevra les condoléances le 6 septembre à 10h à l’église Saint-Sylvain de Laval. Me Bertrand laisse dans le deuil son épouse, ses deux filles, ses quatre petites-filles et ses deux arrière-petites-filles.