Me Charles Cantin abandonne un client. Source : Radio-Canada

Devant le juge, de la Cour du Québec, Mea expliqué quen’était plus son client. Ce dernier a plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves pour avoir étranglé et battu son ex-conjointe.« C’est rare que ça arrive à cette étape, mais en raison de divergences de visions dans le dossier, je ne peux remplir mon mandat aujourd’hui », a dit Me Cantin au juge Daoust.Selon ce que rapporte Le Quotidien, Poirier était incapable d’envisager une peine d’emprisonnement. Le rapport présentenciel commandé en avril lors de son plaidoyer de culpabilité n’aurait pas été clément envers lui.La procureure de la Couronne au dossier, Me, a confié au Quotidien qu’elle allait plaider effectivement une longue peine de prison pour Poirier.« De notre côté, on s’était préparés pour demander un terme de pénitencier qui sera assez élevé, mais je pense surtout à la famille et à la victime qui attendent une sentence, d’avoir une décision judiciaire. (...) Un report, un changement d’avocat, ça crée des incertitudes dans le dossier. On ne choisit pas d’être une victime, c’est quelque chose qu’on subit. »Poirier sera de retour en cour le 8 octobre pour fixer une date pour de nouvelles représentations sur sentence. Il devra avoir trouvé un nouvel avocat d’ici là.Poirier a fait passer une heure d’enfer à son ex-conjointe à l’été 2018. Il lui a passé une corde au cou, l’a menacée de la pendre et l’a battue sauvagement après qu’elle eut passé une nuit à l’extérieur de la résidence de l’ancien couple qui faisait toujours vie commune.