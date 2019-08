De Grandpré Chait déménage. Sources : imtl.org.

À la fin du mois de novembre, le cabinet De Grandpré Chait quittera ses bureaux du 1000 de La Gauchetière afin de s'installer au 800, boulevard René-Lévesque Ouest.Le cabinet occupait la même adresse depuis plus de 25 ans., spécialiste en marketing numérique et évènement chez De Grandpré Chait, explique à La Presse que le bail du cabinet venait à échéance, et que l’organisation souhaitait obtenir de « nouveaux bureaux davantage adaptés aux réalités d’aujourd’hui. »« On va avoir des aires ouvertes pour favoriser le travail d’équipe, décrit-elle au quotidien. Des salles de conférences modernes et modulables en fonction des besoins et du nombre de participants aux événements. On veut aussi réduire notre consommation de papier. »Ce sont donc 155 employés du cabinet qui occuperont les 25ième et 26ième étages de la tour du 800, boulevard René-Lévesque Ouest. Le cabinet Kaufman est également installé dans cette tour, tout comme le siège social de Bombardier.De Grandpré Chait quitte donc une tour dans laquelle sont situés Borden Ladner Gervais, Miller Thomson, Osler et McCarthy Tétrault.Le bail de McCarthy Tétrault, cabinet constitué de 400 employés, prendra fin en 2021.Le 1, Place Ville Marie est une autre tour qui abritent plusieurs cabinets d’envergure, dont Norton Rose, Lavery, Gowlings, Blakes, Dentons et Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.Puis, Fasken, Dunton Rainville et Robinson Sheppard Shapiro sont situés à la Place Victoria, au 800, Square Victoria.