Mes Francine Legault et Kathleen Hoolihan. Sources : Site de Langlois et LinkedIn de Kathleen Hoolihan

Norton Rose Fulbright a débusqué deux talents chez ses compétiteurs de Langlois, MesetEst-ce à dire que les deux cabinets se livrent une guerre de tranchées pour obtenir les services des meilleurs avocats dans leurs domaines respectifs? Il ne faudrait pas sauter aux conclusions trop rapidement selon ce que les deux juristes ont confié en entrevue à Droit-inc…Me Legault, Barreau 1993, cumule plus de 25 ans d’expérience en tant qu’avocate spécialisée en droit de la santé et sécurité au travail. Elle a oeuvré pendant 20 ans chez Heenan Blaikie avant de mettre ses compétences au service de Langlois en tant qu’associée.C’est maintenant à titre d’avocate-conseil qu’elle rejoint Norton Rose. « Norton Rose possède une équipe très jeune, en évolution. Je pourrai prendre le temps d'agir comme formatrice, comme mentor en santé et sécurité. Chez Langlois, il n'y avait pas cette possibilité, leur équipe était déjà formée », explique-t-elle.Chargée de cours pendant 11 ans à l’Université de Sherbrooke, Me Legault souhaitait à nouveau pouvoir transmettre ses connaissances à la relève juridique avant de partir à la retraite dans un horizon de cinq ans. « Je tenais à faire une passation au niveau du savoir, et aussi pouvoir transmettre ma clientèle, faire un passage plus facile et plus en douceur. »En 25 ans, elle a constaté l’évolution du domaine du droit de la santé et sécurité au travail qui n’est plus uniquement l’apanage des grands cabinets, alors que plusieurs boutiques se spécialisent dans le domaine.Pour Me Kathleen Hoolihan, ce n’est pas par rancune qu’elle quitte Langlois. Mais en rencontrant l’équipe de Norton Rose, l’avocate en droit de l’emploi et du travail a « senti un bon fit », surtout qu’elle rejoint un ancien mentor, MeMes Hoolihan et Glaude partagent un point en commun particulier… ils ont tous deux complété un baccalauréat en psychologie avant de se tourner vers la pratique du droit. « Ça m'aide à avoir peut-être plus de compassion, d'empathie et de compréhension pour l'autre partie dans mon travail. Mais j'ai choisi le droit, et je n'ai aucun regret! »La Barreau 2016 a débuté sa carrière chez Gowling, puis a passé la dernière année chez Langlois. Elle espère maintenant se poser pour une longue période chez Norton Rose.« Je pense que c'est la bonne place et la bonne équipe pour m'impliquer à long terme. On a des mandats très intéressants! », conclut-elle.