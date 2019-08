Mes Olivier Lessard, Daniel Lessard et Stéphanie Pierfelice de Lessard & associés. Source : Site de LJT Avocats

LJT Avocats accueille l’équipe de Lessard & associés dans ses rangs.Ce sont donc Mesetqui se joignent à l’organisation.« Nous sommes très heureux de les accueillir au sein du cabinet, a réagit Me, associé-gestionnaire de LJT Avocats. La fusion des équipes s’est faite naturellement et leur talent ainsi que leur approche axée sur les résultats contribueront à l’essor de notre équipe en litige civil et commercial, et en droit des affaires. »Me Olivier Lessard, associé de Lessard & associés, se dit « heureux de trouver un partenaire et une équipe passionnée et d’expérience en LJT. »« Notre objectif afin d’assurer la pérennité de notre pratique et l’évolution de nos carrières était de se joindre à une équipe qui nous permettait réellement d’ajouter des pratiques offrant un service intégral pour mieux desservir nos clients et les leurs », justifie-t-il.Celui-ci pratique le litige civil et commercial. Il se spécialise particulièrement en priorités et hypothèques, ainsi qu’en droit immobilier, de la construction, du travail ainsi qu’en droit disciplinaire et professionnel, des affaires, et en droit de la copropriété.Ancien de l’Université de Sherbrooke, il possède un baccalauréat en droit ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées en prévention et règlement de différends.Barreau 2005, il débute sa carrière chez Lecours & Lessard.Me Daniel Lessard était avocat-conseil au sein de Lessard & associés. Barreau 1974, il oeuvre en litige, principalement dans le domaine du droit civil, commercial, immobilier, de la construction et des affaires.Ancien de l’Université de Sherbrooke, il entame sa carrière chez DeGranpré Chait où il travaille pendant 26 ans, avant de lancer sa pratique solo.Au cours de sa carrière, il a été appelé à représenter divers intervenants dans de nombreuses transactions commerciales d’achat-vente d’entreprises, entre autres celles du secteur pharmaceutique.Pour sa part, Me Stéphanie Pierfelice a obtenu son Barreau en 2017.Avant d’entamer son aventure en droit à l’Université de Montréal, elle a complété un baccalauréat en pharmacologie à l’Université McGill.Lors de ses études, elle a occupé un rôle d’analyste à la Bibliothèque notariale de la Chambre des notaires du Québec.C’est chez Schneider Avocats qu’elle commence sa pratique, avant de rejoindre Lessard & associés. Elle pratique le litige civil et commercial.L’avocate représente autant des individus que des sociétés devant les différents tribunaux judiciaires à travers le Québec.