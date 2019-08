John David Coon, accusé de crimes sexuels sur une enfant. Source : Ottawacitizen.cm

L’ex-avocat ottavien,, a comparu récemment, le visage couvert par un masque anti-poussière. Il est accusé de crimes sexuels sur une enfant.Celui qui pratiquait du droit de la famille aurait fui le pays, et passé plus de cinq ans en fuite, avant d’être arrêté au cours du week-end dernier.Il a été arrêté par la police à l’aéroport d’Ottawa, alors qu’il revenait d’un vol en provenance de Vancouver.Vêtu d’une combinaison orange, John David Coon a été peu bavard devant le jugede la Cour de l’Ontario, selon The Ottawa Citizen. Il s’est limité à remercier le magistrat de lui avoir permis de contacter son avocate,Celle-ci a refusé de commenter les trois chefs d’accusation d'agression sexuelle, de contacts sexuels et d’invitation à des contacts sexuels. portés contre son clientJohn David Coon ne pratique plus le droit depuis 2013, année où il a été visé par une enquête pour agressions sexuelles par la police d’Ottawa.En janvier 2014, un mandat d’arrêt avait été adressé contre Coon, 49 ans, mais celui-ci était introuvable. On pensait qu’il a déjà fui le pays, en destination du Cambodge ou de la Thaïlande. Le Barreau de l’Ontario a suspendu sa licence de pratique, cette année-là.