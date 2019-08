Mes Shaun E. Finn et Danielle Miller Olofsson. Source : Site Web de BCF

Les tribunaux québécois se sont déjà prononcés sur des demandes d’autorisation, desquelles se dégagent certains principes importants 8 .

. Le fait qu’un organisme ou une société ait envoyé un avis à ses clients concernant une violation de la vie privée peut être invoqué par un demandeur pour démontrer une apparence de faute. Dans l’affaire Larose c. Banque Nationale du Canada, par exemple, trois ordinateurs portables ont été volés au siège social montréalais de la Banque Nationale du Canada. Peu de temps après, la banque a publié un communiqué de presse, suivi d’une lettre adressée aux clients concernés, les informant du vol et leur conseillant de rester vigilants. La Cour supérieure a noté que, bien que la lettre de l’intimé ne constitue pas nécessairement une admission légale, l’action collective proposée avait néanmoins une apparence sérieuse de droit qui méritait une analyse plus approfondie 9 .

. Toutefois, le fait de ne pas informer ses consommateurs ou clients d’une atteinte à leurs renseignements personnels pourrait également justifier l’autorisation d’une action collective, surtout si le demandeur est en mesure de démontrer que ce manquement a eu comme effet d’accroître les dommages subis ou d’encourir des dommages additionnels.

Les allégations selon lesquelles des informations personnelles ont été inutilement mises à risque peuvent également être suffisantes pour démontrer une apparence de faute. Dans les affaires Mazzonna c. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc.et Belley c. TD Auto Finance Services Inc./ Services de financement auto TD inc., qui étaient fondées sur le même incident, la Cour supérieure a constaté que les demandeurs avaient établi une apparence de faute en démontrant que les intimés ne se sont pas acquittés de leurs obligations de stocker et transférer les renseignements personnels de façon sécuritaire 10 .

. Le fait de ne pas répondre à ses propres exigences de sécurité interne peut également être invoqué pour démontrer une apparence de faute. Dans l’affaire Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), l’intimé a admis dans un avis envoyé aux personnes concernées que l’ordinateur portable perdu et contenant des informations personnelles sur environ 50 000 clients de maisons de courtage n’était sécurisé que par un seul niveau de protection alors que les politiques internes de l’organisme prescrivaient deux niveaux de protection. Bien qu’elle n’ait pas commenté ce fait, la Cour supérieure a néanmoins constaté que le fardeau peu élevé de démonstration d’une apparence de faute avait été rencontré en l’espèce 11 .

. Sans qu’elles ne soient essentielles, des allégations de vol d’identité et/ou de fraude résultant de la perte d’informations personnelles sont souvent cruciales pour démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable. Par exemple, dans l’affaire Larose, il a été allégué que l’identité du demandeur avait été utilisée par un tiers non autorisé afin d’obtenir un prêt et des cartes de crédit. De même, dans l’affaire Belley, le demandeur alléguait avoir été victime d’un vol d’identité et que quatre véhicules avaient été achetés par un fraudeur en utilisant un « spécimen de chèque » tiré de son compte bancaire qui avait été remis au concessionnaire Chrysler. Dans les deux cas, la Cour supérieure a constaté que le demandeur avait démontré avec succès une apparence de préjudice 12 .

. Des allégations de dommages moraux, en l’absence d’allégations de vol ou de fraude d’identité, peuvent démontrer un tel préjudice. Cependant, il est impératif que les allégations soient suffisamment détaillées.

Dans l’affaire Bourbonnière c. Yahoo! Inc., la Cour supérieure a refusé d’autoriser une action collective déposée pour le compte d’un groupe de personnes, d’entreprises et d’organismes dont les renseignements personnels et financiers auraient été volés lors d’une cyberattaque contre l’intimée en date du 1er janvier 2013 13 . Entre autres, la Cour a observé que la demanderesse n’était pas en mesure de démontrer que son préjudice moral (i.e. son embarras face à des pourriels envoyés à certaines de ses amies à partir de son compte de messagerie) était indemnisable.

. Entre autres, la Cour a observé que la demanderesse n’était pas en mesure de démontrer que son préjudice moral (i.e. son embarras face à des pourriels envoyés à certaines de ses amies à partir de son compte de messagerie) était indemnisable. De simples affirmations concernant un préjudice potentiel ne seront pas suffisantes pour justifier l’autorisation d’une action collective. Dans l’affaire Mazzonna, la Cour supérieure a souligné que les allégations de préjudice potentiel de la demanderesse ne devaient pas être prises en compte lors de l’évaluation de l’existence prima facie d’un dommage à l’étape de l’autorisation 14 .

. La période qui s’écoule entre la perte d’informations personnelles et le vol d’identité et/ou la fraude peut être considérée lors de l’évaluation du lien de causalité. Dans l’affaire Belley, bien que certains faits indiquaient l’existence d’une cause autre que la perte de données susceptible d’expliquer le vol d’identité en question, la Cour supérieure a néanmoins décidé que le très court laps de temps entre la perte des données et les effets du vol d’identité était suffisant pour établir une cause défendable à l’étape de l’autorisation.15

Me Shaun E. Finn est coresponsable du groupe Défense d’actions collectives de BCF et un avocat du service montréalais du litige. Sa pratique comprend des dossiers complexes en litige commercial et en actions collectives.Barreau 2004, il a complété son baccalauréat à l’Université McGill.



Danielle Olofsson occupe le poste de chef de la protection de la vie privée et du savoir au sein de BCF.

