Me Xavier Cormier-Lassonde s’allie avec Me Veronica Vallelonga afin d’ouvrir Devichy Avocats. Source : Devichy Avocats

Mes Karolina Izydorczyk et Véronique Milot. Source : Devichy Avocats

Déjà aux commandes de Cormier Simard, Mes’allie avec Meafin d’ouvrir Devichy Avocats, un cabinet spécialisé en droit familial et criminel, qui sera complètement apte à suivre la révolution technologique du système juridique.C’est ainsi que Me Cormier-Lassonde décrit son nouveau bébé, en entrevue avec Droit-inc. S’avouant un maniaque de la technologie informatique et de toutes les possibilités qu’elle offre pour le travail en droit, le Barreau 2001 a l’excitation dans la voix lorsqu’il parle de la structure de Devichy.« On a réussi à maximiser la virtualisation du cabinet. On a la gestion des dossiers clients dans l'infonuagique, on utilise des applications de travail collaboratif qui nous permettent, à distance, d'assigner des tâches, de voir les tâches urgentes et non urgentes, de faire des suivis, de voir les tâches effectuées. »Ça permet aussi de penser à l’avenir, et déjà, Me Cormier-Lassonde n’hésite pas à parler d’expansion, alors que Devichy opère présentement à Montréal, Laval et Brossard.« Je veux ouvrir à Québec, c'est mon prochain objectif. En ayant tout “virtualisé”, un avocat qui s'installe dans notre bureau de Québec est connecté à nos applications de travail collaboratif. Ça réduit la nécessité d'avoir l'oeil au-dessus de son épaule. »À plus long terme, le fondateur espère avoir une longueur d’avance quand arrivera finalement la numérisation des dossiers de cour et de la justice en général.« Le jour où ce sera 100% numérique, les déplacements physiques des avocats seront grandement réduits. Un cabinet numérique sera beaucoup mieux placé pour prendre une place dans ce genre de marché que l'avocat papier qui oeuvre à son tribunal local et qui n'a pas accès aux tribunaux plus loin », pense-t-il.Huit juristes travaillent au succès de Devichy depuis mai. Deux avocates ont été embauchées, Meet Me. Les six autres avocats proviennent de Cormier Simard et de Service Avocat Famille, géré par Me Vallelonga.Pourquoi ouvrir un nouveau cabinet plutôt que de fusionner les firmes existantes? « Des petits cabinets comme nous, on avait l'impression que ce n'était pas la bonne solution », dit Me Cormier-Lassonde.Xavier Cormier-Lassonde ne devait certainement pas penser qu’il ouvrirait plusieurs cabinets au cours de sa carrière, alors qu’il a choisi de devenir procureur de la Couronne après ses études en droit pour réaliser son « rêve de jeune homme ».Se disant pas fait pour le « 8 à 5 », il quitte après deux ans pour vivre une aventure de globe-trotter, visitant l’Asie et l’Afrique, notamment. Il joint l’utile à l’agréable en prenant des mandats de conseiller juridique auprès des Nations unies qui l’amène en Tanzanie, en Sierra Leone, au Burundi, et finalement en Haïti.Fatigué de son périple de trois ans, il revient au Québec à la fin 2006 « avec le compte en banque à zéro ». Il intègre l’équipe de l’avocat maintenant déchupendant à peine trois semaines. C’est à ce moment qu’il rencontre son futur associé, Me Luc Simard, avec qui il fondera Cormier Simard fin 2008.Sa passion, c’est la stratégie en droit criminel. « J’aime orienter la stratégie du cabinet et conseiller les avocats dans leurs dossiers. »Le temps dira si la stratégie d’ouvrir un nouveau cabinet sera payante!