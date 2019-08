Mes Romeo Aguilar Perez, Louis Lafleur et Gabrielle Turcotte-Fraser. Source : Site de Langlois Avocats

Me Mylany David. Source : Site de Langlois Avocats

Mesetintègrent le bureau de Montréal de Langlois.Barreau 2018, Me Lafleur quitte Therrien Couture, où il complété son stage du Barreau. Changer de cabinet, c’était l’occasion de regagner la métropole pour le montréalais.« Je voulais retrouver le style de vie montréalais, et il faut dire que j’ai été attiré par l’idée de rejoindre un cabinet en expansion, qui a le vent dans les voiles », lance l’avocat de 25 ans.Et puis, le jeune juriste avoue que l’importance apportée aux femmes par Langlois l’a séduite.« Quand j’ai vu sur Droit-Inc que le cabinet accueillait sept avocates, ça m’a vraiment rejoint. Accorder de la confiance aux femmes, c’est quelque chose que je trouve important dans le milieu », explique-t-il.L’ancien de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) rejoint le groupe de droit du travail et de l’emploi de Langlois. Justement, c’est dans ce secteur qu’il souhaite se spécialiser.« Je trouve l’aspect organisationnel de ce domaine vraiment intéressant. L’idée de conseiller un client, une entreprise dans son quotidien et dans sa démarche organisationnelle me plait. »Si l’embauche de Me Gabrielle Turcotte-Fraser est récente, ses contacts avec Langlois ne le sont pas. Il y a deux ans, elle avait passé un entretien d’embauche avec l’associée Me, qui est depuis devenue sa mentor.« Je cherchais un modèle féminin inspirant dans le monde juridique, puis je suis tombée sur son profil. J’ai fait des recherches, parlé avec des jeunes qui travaillaient là-bas, puis le cabinet me semblait très bien », explique-t-elle.Toutefois, après son entretien avec le cabinet, l’ancienne de l’Université de Montréal a décidé d’accepter un poste pour le consortium en charge de la construction du Pont Champlain. Sa mentor était alors d’accord avec sa décision.« On s’est dit que je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité pour mon développement professionnel, raconte la Barreau 2016. Je recommencerais cette expérience n’importe quand, pour toutes les connaissances techniques et commerciales que j’ai apprises », commente celle qui a rejoint le groupe de droit des affaires du cabinet.Pour sa part, Me Romeo Aguilar Perez débarque chez Langlois avec une forte expérience dans dans de grands cabinets.Après avoir complété son stage du Barreau chez Fasken en 2016, puis y avoir travaillé pendant un an, l’avocat a rejoint BCF. Il y est resté pendant 10 mois.Il se joint au groupe de droit du travail et de l’emploi de Langlois.Me Aguilar Perez détient une maîtrise en droit acquise à l’Université McGill. C’est à l’UQAM qu’il a complété son baccalauréat en la matière.