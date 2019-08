Colonel Matthew Bogdanos, Nicole Marie Meyer et Me Pierre Biloodeau. Sources : page Wikipédia du colonel Matthew Bogdanos, LinkedIn de Nicole Marie Meyer et de Me Pierre Biloodeau.

Dominic Hurtubise, Éric Lachapelle, Denis Gallant et Marwah Rizqy. Sources : acamsconferences.org, site Web de KPMG, Radio-Canada et plq.org.

Mes Mathieu Gendron, Christopher De Koster et Raphaël Zicat. Sources : LinkedIn de Mathieu Gendron et Christopher De Koster, et contactout.com.

ACAMS Montréal a réussi à réunir des experts reconnus dans la lutte au blanchiment d’argent pour sa Journée conférence 2019 , qui se tiendra le mardi 17 septembre prochain au Centre Mont-Royal.Parmi les têtes d’affiche, on retrouve, chargée de mission pour Transparency International France, et qui est spécialiste pour tous les enjeux concernant les lanceurs d’alerte.« C’est la première fois qu’elle livre sa conférence en Amérique du Nord On est vraiment choyé de l’avoir parmi nous », se réjouit le coprésident du conseil d’administration d’ACAMS, MeCe dernier est également emballé de la venue du colonel, procureur aux homicides au bureau du district attorney de New York County et auteur de « Thieves of Baghdad: One Marine's Passion to Recover the World's Greatest Stolen Treasures ».« C'est un ancien marine qui a été responsable de rapatrier les oeuvres d'art qui ont été pillées en Irak suite à la guerre. C'est un conférencier de renommée qui risque d'être très intéressant! »La Journée conférence accueillera également la députée libéralepour discuter d’une taxe sur les géants du web, le président directeur général de l’Autorité des marchés publics et ex-procureur de la Commission Charbonneau,, présentera l’AMP,et, spécialistes en crimes financiers chez KPMG parleront des impacts des changements réglementaires sur les institutions financières canadiennes.Trois avocats de Revenu Québec,, et, de la Direction de l'intégrité et de la recherche en matière de planification fiscale agressive informeront les participants sur les transferts de fonds dans le cadre de planifications fiscales internationales.« C'est rare qu'on a l'opportunité d'avoir des gens de Revenu Québec qui viennent nous expliquer ce qu'ils font pour contrer la planification fiscale agressive. On parle ici de lutte à l'évasion fiscale et ça pourrait toucher le blanchiment d'argent. »La Journée, qui s’adresse aux avocats en institutions financières ou qui sont touchés par la lutte au blanchiment d’argent, se conclura par un cocktail en formule 5 à 7 pour permettre aux participants de réseauter.Pour plus d’infos et vous inscrire, cliquez ici