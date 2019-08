Les étudiants en droit sont fénéants. Source : picbon.com

Workload by subject. Source : Student Academic Experience Survey 2019

Vous avez cru toute votre vie que les étudiants en droit étaient ceux qui travaillaient le plus fort à l’Université?Il semblerait que vous aviez tort.Le Higher Education Policy Institute (HEPI), un institut de recherche anglais qui se concentre sur les études supérieures, a compilé des statistiques sur les programmes d’études demandant les charges de travail les plus élevées.Le moins que l’on puisse dire, c’est que les étudiants en droit risquent de mal digérer ces résultats...Tel que souligné par Legal Cheek, les étudiants en droit n'assisteraient qu’à 10 heures de cours par semaine, auxquelles s’ajouteraient 15 heures d’études et trois heures dédiées à la recherche d’un emploi ou d’un stage.Or, l’enquête démontre que les étudiants en arts plastiques et design travaillent 31 heures par semaine, soit trois heures de plus que leurs homologues juristes.À titre de comparaison, le droit exige le même nombre d'heures d’études que l'histoire et la philosophie (28) et en nécessite plus d'heures que les études sociales (26) et l’étude des langues.Dans le cadre de cette recherche, l’HEPI a étudié les habitudes de travail de 14 072 universitaires.Booooooooooooo, tous les étudiants en droit sont des fainéants!