Mea été nommée associée au cabinet Joli-Coeur Lacasse, dans leurs bureaux de Québec.« Je suis choyée de faire partie d’une équipe où règne l’excellence et la multidisciplinarité, mais aussi le respect et l’entraide. C’est ce qui donne le goût de se dépasser chaque jour pour participer à la croissance de notre entreprise! », a-t-elle communiqué à Droit-inc.Me Grondin s’est jointe à l'entreprise en 2013 et y pratique depuis le droit corporatif et transactionnel. Elle œuvre principalement dans la création et la relève d’entreprise, le secrétariat corporatif et la rédaction de divers type de contrats.Elle se spécialise également en matière d’acquisition et vente d’entreprises. Elle œuvre également au sein du service des affaires internationales.« Cette nomination est sans aucun doute la preuve que les efforts sont récompensés rapidement chez les jeunes avocats au sein de notre cabinet. L’avancement de la carrière est une priorité ici et tout le soutien nécessaire est mis en place à l’interne pour y arriver. »Me Grondin a été assermentée en 2012 après avoir obtenu un bac en droit de l'Université Laval en 2010. Elle détient aussi un DESS en droit des affaires obtenu à l'Université de Montréal en 2015.L'avocate a effectué son stage chez Norton Rose après y avoir été également étudiante en droit.