Nathalie Normandeau et son avocat, Me Maxime Roy. Source : Radio-Canada.

L’avocat de, Me, n’est pas satisfait du retrait de plusieurs chefs d’accusation contre celle qu’il représente. Il réclame au ministère public de continuer l’analyse du dossier, puis d’acquitter sa cliente, comme le rapporte TVA Nouvelles.« La seule solution, c’est l’acquittement », estime l’avocat.«On exhorte le DPCP à poursuivre sa réflexion parce que ce dossier doit se terminer rapidement. Ça fait plus de trois ans que Mme Normandeau doit répondre à des accusations (alors) qu’elle n’a absolument rien à se reprocher et je pèse mes mots», a-t-il indiqué, vendredi matin, au palais de justice de Québec.À ses yeux, le retrait de chefs d’accusation ne « fera pas une énorme différence juridiquement. »« C’est un dossier qui n’aurait jamais dû avoir de commencement. On souhaite que la fin soit connue rapidement», insiste Me Roy.Le juriste de Roy & Charbonneau avocats n’exclue pas le dépôt d’une deuxième requête en vertu de l’arrêt Jordan, concernant les délais que prennent le dossier.Il explique attendre les suites de l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) et de la décision de la Cour suprême sur les sources journalistiques avant de procéder.« Ça va faire un effet domino sur tout le reste. Il faut se rappeler que le BEI enquête sur des gestes criminels dans l’enquête qui a porté sur ma cliente, ce n’est pas banal. On reste optimiste face au dossier », avoue-t-il.