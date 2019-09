L'ancien magnat de la construction , Tony Accurso. Source : La Presse Canadienne.

La mairesse de Montréal,, a confirmé le dépôt de cette poursuite, que le Comité exécutif de la Ville a approuvé, mercredi matin, lors d'une réunion à huis clos., ses entreprises, un certain nombre de ses collaborateurs etsont visés par cette poursuite.M. Zampino a été président du comité exécutif de la Ville de Montréal de 2002 à 2008.La Ville allègue que les défendeurs ont truqué et détourné le processus d'adjudication des contrats publics en 2008 et 2009, se procurant ainsi des avantages indus au détriment de la Ville et de ses citoyens.Des montants substantiels auraient été détournés du trésor public, est-il allégué.«La Ville de Montréal vise à réparer le préjudice qui lui a été causé par les défendeurs et à récupérer les sommes ainsi détournées», peut-on lire dans la poursuite.Pour étoffer leurs allégations, dont aucune n'a été testée en justice, les avocats de la Ville de Montréal se sont appuyés sur les informations mises de l'avant par la Commission d'enquête sur l'octroi et les gestions des contrats publics dans l'industrie de la construction, la Commission Charbonneau, qui s'est tenue d'octobre 2011 à novembre 2015.La poursuite allègue qu'avec son bras droit, Bernard Trépanier, Frank Zampino a organisé les stratagèmes de collusion des appels d'offres dans le domaine de la construction du génie-conseil et des services de laboratoire. La poursuite fait état également les relations que M. Zampino aurait entretenu avec plusieurs des acteurs-clés des stratagèmes de collusion et citeet