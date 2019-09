Comment économiser pendant ses études... Source : Picdeer.com

Avant d’encaisser des gros chèques (ou pas) en tant que maître, les avocats doivent passer par les dépenses inhérentes aux études. Voici quelques trucs sans aucune prétention proposés par Lawyer Cheek pour sauver de précieux bidous tout au long de votre année scolaire.… Et faites le plein de stylos, cartables, et autres petits cadeaux offerts aux participants. Les équipes de marketing des différents employeurs ont préparé un tas de petits souvenirs pour les futurs travailleurs, pourquoi ne pas en profiter? Peut-être inscrire à votre agenda une visite au salon VISEZ DROIT en avril prochain…Bouffe gratuite? Pourquoi manquer ça! De plus, ça a l’air que c’est très bon pour la carrière de faire du réseautage… Aucune raison d’en manquer un! Sinon, la bouffe est souvent laissée dans un coin. Il suffit d’entrer et de sortir aussi vite que son ombre avec quelques saucisses dans la pâte pour crier victoire!Quand on additionne l’alcool, le coût d’entrée au club, le taxi et le McDo de fin de soirée, le portefeuille se réveille lui aussi avec une gueule de bois le lendemain. Un six-pack (ou une caisse de douze selon votre endurance) revient beaucoup moins cher. Si vous devez absolument sortir, visez les bars étudiants, sur le campus ou avoisinants, qui ont souvent des prix plus abordables pour votre pauvre portefeuille d’étudiant…Avez-vous votre carte de la coop scolaire? Avez-vous votre carte de points chez l’épicier? C’est toujours mieux d’avoir quelques dollars en retour au bout de trois mois que rien du tout!Un petit tour sur Kijiji pourrait vous aider à économiser de beaux dollars sur des livres de cours obligatoires.