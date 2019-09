Louis-Joseph Moukhtar et Justin Trudeau. Source : LinkedIn de Louis-Joseph Moukhtar.

Louis-Joseph Moukhtar. Source : Instagram de Louis-Joseph Moukhtar.

Louis-Joseph Moukhtar et Justin Trudeau. Source : LinkedIn de Louis-Joseph Moukhtar.

n'a pas caché son enthousiasme lorsqu'il a terminé son stage au sein de cabinet de, à Ottawa. Il en a même fait une longue publication sur Linkedin, photo à l'appui.On le voit poser avec le premier ministre et même, avoir ce qu'il semblerait être une discussion animée avec lui.«J'ai adoré mon expérience au bureau des politiques qui a été fascinante et immensément instructive. J'ai eu la chance d'en apprendre plus sur tout ce que fait notre gouvernement pour améliorer la vie de tous les Canadiens et de travailler sur une pléthore de dossiers tous plus captivants les uns que les autres», a-t-il écrit.Son travail a été soulevée par Sarah Goodman, la directrice du cabinet du premier ministre. «LJ, merci encore d'avoir partagé vos talents avec nous tous au PMO cet été. Vous avez été une excellente recrue pour l'équipe. J'ai vraiment apprécié que vous compreniez si vite l'importance non seulement des défis politiques, mais aussi de trouver des solutions. Bonne chance dans vos études».Il va poursuivre ses études en Droit-MBA à l'Université de Sherbrooke, après avoir obtenu un bac en sciences politiques et gouvernement à l'Université McGill.Auparavant, il a étudié le commerce international au Collège Dawson. D'après une publication de l'Université McGill, le jeune homme s'intéresse beaucoup aux relations étrangères et a participé à des conférences de simulations des Nations Unies au Canada, aux États-Unis et en Italie.Il a été responsable du développement des affaires et contacts clients chez Manuvie pendant quelques mois et stagiaire au consulat général du Canada à Detroit.Louis-Joseph est également très impliqué au sein du parti libéral, puisqu'il a activement milité pour le parti, notamment durant la campagne de 2015, pour l'élection de Marc Miller, le député de Ville-Marie.Il est toujours directeur des jeunes libéraux à l'Université McGill.PUBLICATION LINKEDIN :