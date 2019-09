Tous les cabinets s’arrachent les meilleurs avocats. Photo : Pinterest

Avec le départ à la retraite des baby-boomers, les grands cabinets devront de plus en plus faire d’efforts d’embauche afin de recruter de grosses pointures: des avocats doués en développement d’affaires, capables de mener des dossiers d’envergure.Le hic, c’est que la génération Y n’est pas parfaitement adaptée au mode de vie qu’offrent les grands cabinets.Or, pour attirer des talents, ce sont ces cabinets qui devront s’adapter pour vaincre la compétition en matière d’embauche.Attorney at Work explique comment y parvenir.Trop souvent, les avocats ont tendance à faire une distinction entre les avocats et les « non-avocats », et à traiter ces derniers comme une sorte de citoyens de second ordre.Les cabinets d’avocats ont souvent mis du temps à comprendre que plusieurs professionnels n’ont peut-être pas leur Barreau, mais possèdent une expérience approfondie dans des domaines tels que la finance, les ressources humaines, la technologie et le marketing. Et ces professionnels embauchent d’excellents avocats.De plus en plus, il est possible de trouver des juristes dans une panoplie de contextes variés, qu’ils proviennent d’entreprise, de cocktails de réseautage ou autres. Gardez l’oeil ouvert!À l’heure actuelle, les entreprises utilisent leurs programmes d’été afin de dénicher leurs futurs avocats.Bien entendu, cela signifie que les cabinets se prononcent généralement sur les résultats scolaires obtenus au cours d'une année d'études en droit. En conséquence, les étudiants qui montrent une amélioration spectaculaire au cours de leurs deuxième et troisième année sont souvent laissés de côté.Certaines personnes très performantes sont donc oubliées dans le processus de recrutement. Pourtant, ce sont de potentiels avocats en or Plutôt que de vous fonder uniquement sur votre instinct en matière d’embauche, analysez quels sont les attributs communs des avocats qui sont les plus performants au sein de votre cabinet.Rares sont les firmes juridiques qui prennent le temps d’analyser les candidatures selon ces critères. Mais au fur et à mesure que les entreprises réalisent les coûts d’embauche et de maintien en poste des talents, cela va probablement changer rapidement.Même si de nombreux facteurs peuvent rendre un cabinet d’avocats plus attrayant, les espaces de travail jouent un rôle dans l’embauche.Les avocats passent beaucoup de temps au boulot, alors il est logique de croire qu’ils souhaitent le faire dans un lieu agréable!Mettez l’accent est sur un environnement plus ouvert, plus d'espaces de collaboration et plus d'occasions de se détendre afin de permettre à vos juristes de demeurer au top.Vos avocats vous diront que leur principal reproche ne concerne pas les longues heures de travail, mais l’inévitable « dossier reçu le vendredi après-midi qui doit être rendu le lundi matin ».Ce type de demande peut ravager leur vie familiale et personnelle. Ce n’est pas le type de qualité de vie que vous souhaitez offrir à vos avocats.