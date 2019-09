Me Raymond Barakett. Photo : Site Web de Monette Barakett.

Me, une figure marquante de Monette Barakett, est décédé samedi dernier. C’est le cabinet qui en a fait l’annonce par voie de communiqué.« Nos pensées vont vers la famille et les proches de Me Barakett à qui j’offre, au nom de toute l’équipe de Monette Barakett, nos plus sincères condoléances » affirme Me Jean-François Pedneault, associé directeur du cabinet.Barreau 1959, Me Barakett a passé l’entièreté de sa carrière, qui s’est terminée 2006, au sein de Monette Barakett.Pratiquant le droit du travail, le droit civil, le droit de la santé ainsi que le droit professionnel, Me Barakett est l’un des bâtisseurs du cabinet, qui lui doit sa pratique en négociation collective.L’ancien de l’Université McGill a dirigé l’équipe de droit de la santé et des services sociaux du cabinet, en plus de publier le recueil Droit de la santé – Lois et règlements, ainsi que le Bulletin de droit de la santé.« Nous nous souviendrons de lui comme un pilier des valeurs d’excellence, de rigueur et d’intégrité qui font aujourd’hui le quotidien de Monette Barakett », commente l’associé directeur de Monette Barakett.