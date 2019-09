Stéphanie Vallée devient Conseillère stratégique, législation et réglementation de l’Ordre des CPA du Québec. Photo : Radio-Canada.

L’ancienne ministre de la Justicedevient Conseillère stratégique, législation et réglementation de l’Ordre des CPA du Québec.Avocate de formation, Me Vallée a été députée de la circonscription de Gatineau pendant plus de 10 ans.« J'accepte avec enthousiasme ce nouveau défi professionnel qui me permettra de collaborer une fois de plus avec des instances vouées à la protection du public, indique la principale intéressée. Je suis très heureuse de me joindre à une organisation reconnue pour son dynamisme et son rayonnement dans l'univers professionnel au Québec comme au Canada. De cette façon, j'ai la conviction de pouvoir poursuivre mon propre objectif de contribuer, bien humblement, à faire avancer la société québécoise. »Dans le cadre de son nouveau mandat, l’ex-libérale aura la responsabilité d'élaborer et d'exécuter la stratégie globale liée à la législation et la réglementation afférentes à la profession de CPA. Elle devra aussi maintenir les relations avec les parties prenantes du système professionnel, les autorités de réglementation et les différents partenaires.Lors de son passage en politique, Me Vallée a été connue pour le dépôt du projet de loi 62 portant sur la neutralité religieuse de l’État et du projet de loi 59, portant sur la radicalisation.