Le cabinet Hackett Campbell Bouchard s’agrandit avec l’arrivée de Medans ses rangs.Autrefois chez Sylvestre et Associés, Me Bernatchez amène son expérience en droit civil et commercial au cabinet de Sherbrooke.Passionné du droit, il a été président de l’Association des avocats et avocates de province et bâtonnier du district Saint-François.Le Barreau 1998 enseigne par ailleurs le droit aux étudiants en techniques policières au Cégep de Sherbrooke ainsi que la preuve et la procédure à l’École du Barreau.Le cabinet estrien fondé en 1962 est maintenant composé de sept avocats. Mesetont par ailleurs été nommés associés du cabinet plus tôt cette année.