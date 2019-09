Me Pierre Noreau participe à l'évènement. Source : Site Web de la conférence et de Pierre Noreau.

Il s’agit du Rendez-vous international de la recherche sur les réformes du droit et de la justice , une initiative du consortium de recherche Accès au Droit et À la Justice (adaj.ca) en association avec l’Institut québécois de Réforme du Droit et de la Justice.Ce colloque biannuel regroupe pas moins de neuf universités canadiennes, et rassemble des chercheurs qui ont étudié des réformes du monde juridique, ainsi que des praticiens qui les ont influencés.En discussion avec Droit-Inc, Me, professeur à l’Université de Montréal, cite les interrogations qui seront mises en vedette lors de l’événement.« Comment on peut parvenir à moderniser pas seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan des pratiques? Comment arrive-t-on à bouger une vieille institution comme la justice pour la transformer? » énumère-t-il.Pour répondre à ces questions seront présents des chercheurs provenant du Québec, de l’Ontario, de la France, de la Belgique, de l’Italie et des Pays-Bas.« On va suivre les étapes avec plusieurs juridictions différentes, dans les cas où on a tenté des réformes qui ont fonctionné, ou non. Le colloque est bâti autour de cette idée-là », résume Me NoreauCette première édition du Rendez-vous se déroulera le 19 et 20 septembre à l’École Nationale d’Administration publique. Ceux qui participeront aux deux journées de ce colloque recevront une attestation de participation représentant 14 heures de formation continue obligatoire.« Les gens impliqués dans des réformes, dont ceux du Barreau seront intéressés par le rendez-vous. Les juristes de l'état, eux-mêmes appelés à revoir les pratiques, le seront aussi. »Mais au bout de la ligne, tous les juristes sont bienvenus aux deux jours du colloque.« On ne peut pas faire de grandes réformes sans se tourner vers les praticiens! », conclut Me Noreau.Pour plus de détails, cliquez ici