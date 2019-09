Trouvez le bon spécialiste marketing! Photo : Telegrafi.com.

Employé de soutien: Ce spécialiste assumera les tâches de marketing de base et ne contribuera pas à la stratégie. Ils ne feront que ce que vous leur dites, sans plus...

Employé marketing de niveau moyen : Cette personne écoutera surtout vos instructions, mais réalisera également quelques tâches de manière indépendante.

Visionnaire : Ils donneront le ton à vos campagnes marketing.

Agent de changement : Il s’agit d’un professionnel chevronné qui facilitera un changement interne visant à améliorer ou à modifier une fonction marketing.

Lorsqu’un cabinet connaît une bonne croissance, il passe à l’étape suivante : embaucher un spécialiste en développement des affaires et en marketing.Mais dénicher la perle rare n’est pas facile. Même si un candidat possède un curriculum vitae alléchant, rien n’indique qu’il excellera au sein de votre cabinet!Attorney at Work suggère trois choses à garder en tête lorsqu’on embauche un spécialiste marketing.Il est toujours essentiel de tester l'expertise technique, mais l'adéquation organisationnelle et culturelle est plus importante.L’adéquation culturelle consiste essentiellement à faire en sorte que tous vos professionnels partagent les valeurs que votre cabinet et ses dirigeants ont établies.En d’autres mots, c’est votre façon de faire, votre philosophie au quotidien. Pour vous, cela pourrait signifier l’embauche de spécialistes qui carburent à la créativité et à la prise de risques.Pour d’autres, l’embauche d’un spécialiste plus conservateur sera conseillée. Tout dépend de votre perception des choses!Ceci dit, l’adéquation culturelle est difficile à intégrer à une entrevue formelle. Pour bien déterminer si les valeurs du candidat correspondent aux vôtres, créez des situations dans lesquelles le candidat sera plus détendu et assurez-vous que la personne qui mène l'entretien est armée des bonnes questions.Vous devez cibler les candidats qui vous conviennent selon l’ampleur de vos mandats marketing. Voici quelques exemple:Il s'agit d'une embauche abordable, sans risque. Par contre, êtes-vous prêts à passer vos journées à superviser un employé marketing? Cela pourrait drainer votre énergie.Un spécialiste compétent de ce niveau contribuera également à la stratégie, mais aura besoin du leadership de la part d'un associé expérimenté en gestion.Proactifs, ils sont axés sur la stratégie. Ils vous proposeront constamment des améliorations et seront à l'affût des tendances du milieu.C’est une tâche plus ardue qui se produit souvent lorsque des initiatives ont été mal établies et qu’il est justifié de procéder à une correction de trajectoire ou à un changement de perception sérieux.Une erreur courante est d’espérer que votre première embauche puisse miraculeusement couvrir les quatre rôles. Adaptez votre embauche à vos besoins.Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre stratégie de recrutement a une incidence sur la réputation de votre entreprise et sur la réaction de l'industrie lorsque vous effectuez une recherche.Pensez au temps que devrait durer une recherche, à qui devrait participer au processus et à la manière dont vos recruteurs vont s’engager avec les candidats tout au long du processus.Les professionnels du marketing ont la réputation de changer fréquemment d’emploi. Ils vont rechercher des rôles dotés de plus d’autorité, de pouvoir et de stratégie. Bien gérer et bien embaucher vous aidera à éviter des maux de tête et à préserver la réputation de votre cabinet.