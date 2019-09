Me Karoline Khelfa. Photo : Site Web de Fodago.

Merevient à ses premières amours. Ayant commencé sa carrière chez De Chantal, D’Amour, Fortier en 2004, c’est à titre de première femme associée qu’elle revient chez Fortier, D’Amour, Goyette (Fodago).« C’est un bel accomplissement », juge celle qui a 15 ans de carrière derrière elle. Elle souhaite maintenant mettre ses compétences de gestion au service de Fodago.Ce défi professionnel est doublé d’un défi personnel: Me Khelfa est mère de trois jeunes filles sportives, dont deux dans le sport élite. « Mes loisirs sont occupés à les épauler et à m'impliquer dans leur sport respectif. La conciliation travail-famille, c'est un travail d'équipe avec mon conjoint. C'est un défi quotidien pour garder un bon équilibre », avoue-t-elle, disant avoir trouvé une équipe qui comprend ce défi chez Fodago.Maman dévouée et avocate impliquée, ce n’est pas impossible pour Me Khelfa. Elle aspire d’ailleurs à être un bon modèle pour ses filles. « Ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on réussit à grandir là-dedans. »Elle a vu son départ de chez CDNP Avocats après un an comme une décision difficile à prendre. « L'équipe était composée de gens extrêmement compétents, avec qui j'avais vraiment beaucoup de plaisir. J'avais envie de relever le défi qui s’est offert à moi, et de mettre en application mes compétences de gestion. »Où se voit l’experte juridique dans les domaines liés à l’immobilier, au litige civil et à la construction dans 10 ans? « Bonne question, on se reparlera dans 10 ans! »Parfait, on met ça à l’agenda.