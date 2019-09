Jessie Bérubé est portée disparue. Photo : Radio-Canada.

, originaire de Sayabec, dans la vallée de la Matapédia, a été vue pour la dernière fois le 13 septembre à 22 h à Saint-Moïse, dans la MRC de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, rapporte le communiqué émis par la SQ.Elle se déplacerait à bord de son véhicule, une Mazda 3 rouge de 2011 dont l'immatriculation est H30 MWE. Elle mesure 1,67 m et pèse 65 kg. Elle a les cheveux noirs et les yeux bleusSes proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un béret gris, un chandail gris et un pantalon noir.L’ancienne avocate a connu une descente aux enfers il y a quelques années.Elle a notamment été arrêté pour avoir volé des vêtements et des bijoux d'une valeur ne dépassant pas 5000 dollars.L'ex-avocate s'était évanouie en 2012 en pleine salle de cour alors qu'elle était sous l'emprise de la cocaïne. Elle avait par la suite été radiée du Barreau en 2013 et avait plaidé coupable l'année suivante pour entrave à la justice, possession de cocaïne et de cannabis.Toute personne qui apercevrait Jessie Bérubé est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information permettant de retrouver Mme Bérubé peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.