Me Michèle Chénier. Photo : LinkedIn de Michèle Chénier.

Contrairement à une panoplie d’étudiants, la vie de grands cabinets ne faisait pas rêver Me. Eh oui, la nouvelle de Hamelin & Vrkic se voyait plutôt en petit cabinet.On peut dire qu’elle est servie: avant son arrivée, il n’y avait que Mesetau sein de cette pratique montréalaise.« Je savais que j’évoluerais plus rapidement dans ce type de cabinet, que je serais plus proche des avocats, plus impliquée dans le processus décisionnel, lance-t-elle à Droit-inc. Je peux toujours communiquer avec mes collègues, ce qui est idéal pour mon apprentissage. »C’est son stage du Barreau, effectué au sein de l’organisation, qui l’a convaincue d’y débuter sa carrière.« L’ambiance est vraiment chaleureuse ici. Mon opinion juridique est considérée et on m’accorde une grande confiance. Je pense que c’est ça qu’ils voulaient en m’engageant: une autre perspective », estime-t-elle.La nouvelle avocate pratiquera du droit immobilier, du travail et de la construction. Pour l’instant, elle aime toucher à différents domaines, ce qui lui permet de travailler avec ses deux collègues, selon les dossiers auxquels elle est appelée à participer.« La mentalité est très différente dans ces domaines, analyse-t-elle. Le droit du travail est moins procédural, tandis que le droit de la construction l’est plus. Il nous permet moins de sortir des sentiers battus. »C’est une amie d’enfance qui pataugeait déjà dans le domaine du droit qui a mené Me Chénier à s’inscrire dans cette discipline à l’Université de Montréal. Je ne savais pas à quoi m’attendre au départ, mais j’ai beaucoup aimé cela,, raconte-t-elle.Lors de son parcours universitaire, l’étudiante a eu la chance de participer à la demande d’injonction préparée par le professeur, visant à annuler le rodéo urbain du 375ème de la ville de Montréal.« Ç’a été ma première vraie expérience, mon premier contact avec la pratique. Me Roy nous impliquait beaucoup dans le processus, donc j’ai beaucoup appris », se remémore-t-elle.