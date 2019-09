Me Justine Gauthier quitte Fasken après 3 ans. Photos : Fasken (archives

Mequitte la pratique en cabinet pour devenir la conseillère juridique principale de Mila, l’Institut québécois en intelligence artificielle.Fondé en 1993 par le professeur de renommée internationale Yoshua Bengio, Mila est un institut qui rassemble les chercheurs en apprentissage profond et par renforcement, se distinguant dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d’objets et des modèles génératifs.Il s’agit d’un effort collaboratif entre l’Université de Montréal et l’Université McGill, en lien étroit avec l’École Polytechnique de Montréal et HEC Montréal.Avant de faire le saut chez Mila, Me Gauthier a travaillé trois ans chez Fasken, après y avoir complété son stage. Elle travaillait principalement en droit des affaires et en litige commercial, sur des dossiers de fusions et acquisitions.Ballerine classique accomplie, Me Gauthier danse toujours dans ses temps libres. Elle est également membre du conseil d’administration du Carré des Lombes, une compagnie de danse contemporaine.