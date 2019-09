Me Nathalie Charron demande à la cour de forcer les 7 doigts de la main à lui délaisser l’immeuble. Photo : Courtoisie

Les 7 doigts de la main, un collectif de cirque montréalais, est visé par une demande introductive d’instance évaluée à plus de 2,5 millions de dollars.L’Entreprise de Construction TEQ reproche au collectif de ne pas avoir payé des travaux de gérance de construction effectués, comme on peut le lire dans la requête obtenue par Droit-Inc.Construction TEQ représentée par Me Nathalie Charron de Hébert Miller avocats demande à la cour de forcer les 7 doigts de la main à lui délaisser l’immeuble, et de le vendre sous contrôle de justice pour une somme minimale de 6 900 000 dollars, soit la moitié des frais qu’a nécessité sa construction.La construction de l’immeuble, situé au 2111 boulevard Saint-Laurent, a été confiée à l’Entreprise de Construction TEQ en 2015. On demandait alors à l’organisation de signer des sous-traitants et de les payer directement.Au cours des deux années qui ont suivi, TEQ explique avoir réalisé le contrat dans ses obligations, bien « pas moins de 16 versions mises à jour de l’échéancier des travaux ont été nécessaires. »À quelques reprises, l’entreprise a également revu à la hausse son budget de construction compte tenu de diverses problématiques, tels que des problèmes de financement, des retards, des arrêts de travail et des changements de désignations professionnels.Ainsi, en mai 2018, avant la fin de la construction, les 7 doigts de la main décident de signer une prise de possession totale du chantier.Néanmoins, l’Entreprise de Construction TEQ allègue que le collectif lui doit toujours 2 539 147 dollars pour des travaux non effectués, et ce, malgré une mise en demeure et un préavis d'exercice d’un recours hypothécaire.Les 7 doigts de la main n’ont pas répondu aux demandes de Droit-inc.