Me Lucy Reed, blogueuse et avocate en droit de la famille. Photo : Blog de Me Lucy Reed.

Personne ne connaît vraiment les règles à suivre devant un tribunal et surtout, personne n'est capable de s'entendre sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire en cour.Beaucoup d'entre elles sont implicites et surtout inutilement archaïques et le grand défi est surtout de savoir lesquelles sont vraiment importantes.La première suggestion de la blogueuse et avocate en droit de la famille, Me Lucy Reed, à ceux qui débutent une carrière de juriste est donc la suivante : ne vous attardez pas trop sur les règles stupides (à part les règles de conduite professionnelle et d'éthique, évidemment).On évite les costumes marrons et les chemises colorées. Rien ne vaut une sobre chemise blanche ou une robe noire. Concernant les femmes, ces dernières se sont souvent fait dicter la manière dont elles devaient s'habiller, se coiffer, porter ou pas du rouge à lèvre, des bijoux... Le conseil de Me Reed pour tous: habillez-vous comme si vous aviez un travail sérieux et pas comme si vous alliez en boîte de nuit.De plus, apparemment, vous ne devriez jamais enlever votre veste. Les interprétations moins strictes de cette règle sont : jamais devant un avocat, un client, et jamais dans le palais de justice. L'important, c'est de ne jamais enlever sa veste au tribunal à moins d'y être invité par le juge. Attention, cela ne se produit que si la climatisation est cassée et qu'au moins trois personnes se sont déjà évanouies.Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument le faire, mais bizarrement, il n'y a pas de consensus sur ce que cela signifie réellement. C'est peut-être la règle selon laquelle vous devriez toujours vous assurer qu'au moins un avocat est debout. Ou encore, ce pourrait être l'une des règles concernant ce qui se passe à la fin de l'audience, à savoir, sortir en saluant le juge, ne pas tourner le dos au juge, etc.Quel que soit le nom correct de ce petit ensemble de comportements, ils sont importants aux yeux de Me Reed. Ils protègent les juges et les avocats contre les accusations de snobisme et assurent un processus judiciaire respectueux et ordonné tout en favorisant une bonne communication.Pensez aussi à vous asseoir au bon endroit et à vous tenir debout au bon moment.Tant que vous restez debout quand le juge arrive et qu'il se lève, tout ira bien.Les avocats ne se serrent traditionnellement pas la main. Mais en fait, il semble que beaucoup d'entre nous le font, juste parce qu'on nous a dit de ne pas le faire.La règle de Me Reed est que si quelqu'un vient vers vous la main tendue, ne soyez pas grossier.Même si c'est une mauvaise journée et que vous êtes exaspéré, restez poli et gentil envers vos pairs.C'est très mal élevé!