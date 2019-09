Me Johanne Blanchard. Photo : Sonia Guertin Photography

Meva exercer le mandat de présidente durant les deux prochaines années, à la suite de son élection par le Conseil des gouverneurs.Dans son nouveau rôle, Me Blanchard a pour mission principale de supporter les lignes d’affaires dans leurs projets et dans l’implantation des initiatives réglementaires. Plusieurs défis l'attendent.«Il y a un changement de réglementation qui s'en vient, donc il va falloir bien communiquer là-dessus. Il faut vulgariser ces changements pour qu'ils soient bien compris et applicables pour les employés», dit-elle.Un autre défi d'après l'avocate est celui de la cybersécurité. Il lui faudra aussi trouver un bon équilibre entre les nouvelles technologies et les façons de faire actuelles.L'avocate a obtenu son Barreau en 1991 est diplômée en droit de l'Université de Sherbrooke. Si Me Blanchard voulait devenir avocate, c'est pour «être près des gens, les aider», mais aussi parce que le droit permet de «toucher à plein de choses», dit-elle en entrevue à Droit-inc.Elle détient également un MBA de l'Université de Québec à Montréal.Après son stage du Barreau, elle a représenté des clients devant les tribunaux en droit civil commercial et ce jusqu'en 1997. C'est à ce moment-là qu'elle se tourne vers le privé et devient avocate en droit commercial bancaire à la Banque Nationale. Elle y exerce pendant plus de 11 ans.« Souvent un avocat qui sort de son baccalauréat va davantage penser à la pratique privée. Rares sont ceux qui vont aller directement en contentieux, pourtant c’est une belle pratique parce qu’on est collé aux gens d’affaires. On a un seul client, donc on en est proche. De plus j’avais de l’intérêt à parler de ce monde-là », affirme-t-elle au journal Finances et Investissement.C'est finalement en 2007 qu'elle rejoint le monde de l'investissement chez Groupe Investors, devenu IG Gestion de patrimoine.