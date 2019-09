Le bonheur au boulot, est-ce que c’est « un représentant de la direction qui est présent, disponible, et qui t’écoute sincèrement »?Oui, selon Me, directeur général de Monette Barakett.Est-ce que le monde juridique serait plus heureux si tous les dirigeants arboraient cette attitude?Dit donc,a le sens du timing!Sa publication, où on la voit à vélo, prend tout son sens en cette journée de manifestation pour le climat.Et en plus, elle encourage un entrepreneur d’ici! Que voulez-vous de plus?Parlant de manif, Mede CMKZ a attrapé le premier ministrequelques jours avant qu’il n’attaque les rues de Montréal!Il louange au passage l’Accord Canada États-Unis Mexique, qui ne fait pas l’unanimité… Vingt-deux points de démérite, trois tickets et plus de 2000 dollars d’amende.Croyez-vous vraiment que cela allait suffir pour faire peur à Me Bernard Lévy-Soussan Une belle réussite pour le boss de Ticket 911.Déliez les cordons de la bourse!Meremporte la la bourse d'excellence de l'APFF pour la rédaction du meilleur essai de la Maîtrise en Fiscalité de l'Université de Sherbrooke.Il était alors accompagné de, sa conjointe et étudiante en droit.Suivra-t-elle ses pas?