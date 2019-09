Me Annie Fournier, Ad. E.

Le Barreau du Québec a décerné cette année le titre d’avocat émérite à 11 avocats afin de souligner leur parcours et leurs efforts au rayonnement de la profession.C’est une forte baisse comparativement aux 24 avocats décorés en 2018 et des 28 nommés en 2017.Une cérémonie officielle honorifique aura lieu le 19 novembre, au Windsor à Montréal.« J’ai été très surprise et touchée de recevoir cette distinction! », a lancé d’entrée de jeu Meen entrevue avec Droit-inc, soulignant qu’elle n’avait pas eu vent que son nom circulait dans la communauté.La Barreau 1994 a été d’autant plus surprise qu’elle juge son parcours « atypique », ayant travaillé toute sa carrière en protection de la jeunesse et en médiation familiale, et depuis 2000 uniquement avec les communautés autochtones, particulièrement les Atikamekw, en Mauricie.Elle a par ailleurs travaillé pour la reconnaissance dans le Code civil de l’adoption coutumière.Désormais reconnue par ses pairs, elle raconte aussi avoir reçu la reconnaissance d’une cliente qu’elle avait desservie quand elle avait 5 ans. Maintenant âgée de 30 ans, elle a repris contact avec l’avocate pour la remercier.« De savoir que j'ai pu marquer un enfant de 5 ans, il y a 25 ans, c'est touchant! Quand on travaille auprès des enfants, on ne sait jamais si on fait une différence dans leur vie. On donne le meilleur de nous-même et on espère que tout se règle pour le mieux. »« J'ai été très ému de recevoir cette distinction parce que j'ai décidé de me dévouer entièrement à ma carrière. J’ai dû faire certains sacrifices au niveau personnel pour m’investir à fond dans ma profession », raconte l’avocat associé chez Ravinsky Ryan Lemoine.Le Barreau 1982 souligne qu’il était particulier pour un avocat de choisir le droit fiscal, à l’époque. « C’est un domaine qui fait couler plus d’encre aujourd’hui! »C’est son dévouement envers le partage de ses connaissances, en enseignement à HEC et à travers des conférences, qui ont permis au médiateur accrédité de mettre la main sur le titre d’Ad. E.« C’est un honneur qui signifie beaucoup pour moi. J’ai toujours été très fière d’être avocate », se réjouit la présidente de la Chambre de la sécurité financière, Me Marie Elaine Farley.La Barreau 1998 s’est tout de même dite surprise de recevoir ce titre. Elle estime que sa mission de défendre du mieux qu’elle peut les consommateurs est ce qu’il lui vaut la reconnaissance de ses pairs aujourd’hui.Me Farley est présidente de Bixi-Montréal, administratrice du réseau de transport métropolitain et de la Fondation des maladies du coeur. « Pour avoir l’espoir de devenir avocat émérite, je crois qu’il faut toujours s’investir, donner de son temps, faire preuve de générosité et oser prendre les opportunités qui s’offrent à nous », conseille-t-elle.« Ça fait extrêmement plaisir d'être reconnue par ses pairs et de faire partie de la courte liste de 400 avocats sur 27 000 qui ont ce titre », souligne Me Lucie Joncas, associée chez Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte.Présidente de l’Association canadienne des sociétés Élizabeth Fry pendant une dizaine d’années, elle estime que son implication sociale est la clé de son succès. « La défense d'une clientèle vulnérable en troubles mentaux et de faire entendre leur voix devant les tribunaux est au coeur de ma pratique et de mon implication », estime la Barreau 1992.Elle participe par ailleurs au programme de mentorat du Barreau de Montréal depuis plus de dix ans étant jumelée à de jeunes avocates œuvrant en droit criminel.« Je suis très touché et ému de recevoir cette distinction », remercie Me David F. Blair, associé chez McCarthy Tétrault.Qu’est-ce qui se trouve dans son CV qui lui fait mériter le titre d’avocat émérite? « Je ne sais pas! Je pratique le droit du transport et c’est un domaine qui est de plus en plus respecté et apprécié. Je crois que c’est ce qui fait que les collègues ont pensé à moi. »Pour le Barreau 1980, c’est important de demeurer humble devant cette reconnaissance. « Pratiquer le droit, c’est une grande richesse, nous avons une grande liberté et c’est une chance extraordinaire. »Membre actif de la communauté anglophone de la région de Québec, il est directeur et administrateur de nombreuses organisations socioculturelles.Me Hugues Langlais est diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Montréal en 1989. Il a été admis au Barreau du Québec en 1990 et se spécialise en droit de l’immigration et en droit des affaires. Il est conseiller juridique étranger auprès du cabinet JinMao à Shanghai depuis 2005.Il est également président du Comité consultatif sur l'immigration et la citoyenneté chez Barreau du Québec et chargé de cours en droit à l’Université de Sherbrooke.Me Laurent Roy est l’un des membres fondateurs de Roy Bélanger. Le Barreau 1975 est membre de l’Ordre des conseillers en relations industrielles agréé du Québec (CRIA). Depuis 1977, il se spécialise dans les domaines du droit du travail et de l’emploi, du droit administratif, du droit des personnes et du droit relatif aux régimes de retraite.Me Roy donne de nombreuses conférences reliées au droit administratif, du travail, de l’emploi et des personnes. Il a enseigné des cours de formation en droit du travail, notamment en matière de lésions professionnelles et de santé et sécurité du travail.Professeur à temps plein de la faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa, Denis Nadeau est un spécialiste du droit du travail. Le Barreau 1981 est souvent appelé à donner des conférences, autant en milieu académique universitaire que devant différents groupes et associations oeuvrant dans le domaine du Travail. Il est également professeur invité, notamment à l’Université Pathéon-Assas de Paris.Me Lara Khoury est professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université McGill, membre associée de l’Institute for Health & Social Policy et membre associée élue de l’Académie internationale de droit comparé.Vice-doyenne à la recherche de 2015 à 2017, elle est aujourd’hui membre de l'Institut de droit comparé et chercheure au Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé. Elle préside, avec la professeure, le Groupe de recherche en santé et droit de McGill.Professeure associée en droit à l’Université Laval, Me Raymonde Crête est directrice du Groupe de recherche en droit des services financiers et membre du Comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers de l’Autorité des marchés financiers. La Barreau 1978 est l’auteure de nombreux ouvrages de référence en droit des services financiers.Avocate depuis plus de 35 ans, Me Dominique F. Bourcheix s’est spécialisée en médiation civile et commerciale et en résolution de conflits. En 1999, elle est passée d’une pratique de litige civil et commercial à une pratique exclusive de médiation, de formation en médiation et d’arbitrage.Elle enseigne plusieurs cours de médiation et de négociation raisonnée aux professionnels d’organismes et au sein de tribunaux administratifs.