Me Olivier Théorêt représente un voleur honnête. Photos : Shutterstock et site Web du Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

, de Jonquière, possède une grande qualité : celle d’être complètement honnête. Il a avoué candidement ne pas s’être présenté au palais de justice de Chicoutimi parce que ça ne lui tentait tout simplement pas.Client de Me, de l’Aide juridique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bilodeau a été emprisonné après qu’un mandat d’arrestation ait été lancé à son endroit pour cette bévue, selon ce que rapporte Le Quotidien.Il a finalement comparu lundi matin devant le jugede la Cour du Québec après avoir passé la nuit derrière les barreaux.Me Théorêt a plaidé qu’il retrouve sa liberté en attendant la suite des procédures judiciaires, auxquels son client s’assurerait d’être présent.« Mais comment s’assurer que vous serez là ? », a alors demandé, stagiaire au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales.Bilodeau a fait à ce moment une grande preuve d’honnêteté.« Je ne peux que vous donner ma parole. Mais je sais une chose, si je ne me présente pas la prochaine fois, vous allez être beaucoup moins indulgente à mon endroit. J’ai 35 ans et ça fait 35 ans que je suis comme ça. Mon problème, c’est que je sais que je dois faire des choses, mais je ne les fais pas. Je savais que je devais être au tribunal en août, mais la journée même, je ne l’ai pas fait. Un point c’est tout », a répondu Bilodeau.« Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai passé une nuit en détention et je n’ai pas aimé ça, mais vraiment pas. Je n’ai pas le goût d’y retourner et ça fait en sorte que je vais être ici à la prochaine date. Je dois prendre mes responsabilités. Si ma mère était ici, elle pleurerait de me voir », a ajouté l’accusé.Le juge Guimond a finalement accepté de le remettre en liberté. L’homme est accusé de vol de nourriture au Maxi et cie de Place Centre-Ville, à Jonquière.« Ça faisait trois jours que je n’avais pas mangé. J’avais vraiment faim. Quant au fait de ne pas avoir le droit de remettre les pieds chez Maxi une condition, N.D.L.R. , il n’y a aucun danger que j’y retourne, car j’ai trop honte », a conclu Bilodeau.