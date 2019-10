Mes Nadia Lehoux, Martine Bergeron et Meriem Allal. Photo : Site Web de Delegatus

Mea décidé de faire le saut après une longue carrière principalement en contentieux. Elle pratiquera en droit commercial et corporatif.« Je suis une fille d'action, de challenges, j'aime le changement, j'aime me sortir de ma zone de confort. Mais toujours changer d'employeur, ce n'est pas dans ma nature, je suis très fidèle! J'avais beaucoup de difficulté à faire ça », raconte la Barreau 2001 en entrevue avec Droit-inc.C’est donc une opportunité parfaite pour elle de rejoindre à titre d’avocate-entrepreneur un cabinet qui offre une aide ponctuelle à des contentieux pour combler certains besoins en plus d’avoir une pratique plus traditionnelle.Passionnée de voyage et triathlète, elle se réjouit de pouvoir enfin avoir la flexibilité pour vivre ses aventures. « L'idée d'être à son compte, c'est l'avantage de mieux gérer son horaire, d'avoir une flexibilité, et Delegatus, c'est ça. »C’est le même constat pour Mequi rejoint l’équipe en droit immobilier, commercial et corporatif. Elle aussi amoureuse du voyage, elle a pris une pause du droit pour vivre l’aventure de l’Australie avec son conjoint et ses deux jeunes enfants.Après son retour au Québec, la Barreau 2008 a joint le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec, en janvier dernier. C’était bien, mais elle cherchait liberté et flexibilité.« J'ai des jeunes enfants de 5 et 4 ans, alors l'idée qu'on valorise un équilibre sain et heureux, que mes collègues comprennent ma situation familiale et qu'elle soit valorisée, ça valait de l'or pour moi. Ça m'a permis de faire le saut. »De son côté, Mea été séduite par le concept du cabinet. La Barreau 2008 souligne la force de l’équipe de juriste qui l’entoure maintenant dans sa pratique en droit immobilier et, elle aussi, la flexibilité de Delegatus.« Je m'estime très chanceuse d'intégrer une équipe de praticiens en droit immobilier chevronnée », vante-t-elle, soulignant qu’il s’agit de sa première expérience en tant qu’avocate en cabinet.« C'est un beau défi pour moi, mais je me sens très à l'aise comme j'ai déjà une belle maturité, une belle expérience, sur laquelle m'appuyer. »En juillet dernier, la présidente de Delegatus, Me confiait à Droit-inc que son cabinet entrait dans une phase « d’hyper-croissance ».Jusqu’où ira-t-elle? À suivre!