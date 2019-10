Me Véronique Abad, responsable des produits en ligne chez SOQUIJ. Photo : Site Web de SOQUIJ

On le sait: le temps, c’est de l’argent. C’est avec cette idée en tête que SOQUIJ a développé un nouvel outil de recherche appelé « Aide à la décision » qui s’adresse uniquement aux spécialistes en relations de travail.SOQUIJ a d’abord identifié les irritants de la recherche juridique en étudiant le comportement de ses utilisateurs avant de se lancer dans la construction de cette nouvelle plateforme. « Aide à la décision » compte aujourd’hui plus de 3200 décisions pertinentes provenant de neuf ans de jurisprudence.« Dans la recherche juridique, on note le temps, l'identification des décisions pertinentes. Ça prenait beaucoup de temps pour identifier une stratégie dans son dossier, que ce soit une stratégie de recherche ou une stratégie pour gérer le dossier: aller en conciliation ou non, quel est l'état du droit sur la question spécifique qui m'intéresse » explique Me, responsable des produits en ligne chez SOQUIJ.Or, la Société possède beaucoup de données qui permettent de qualifier des faits et des éléments de décisions « En quelques clics, l’outil nous donne un aperçu de l'état du droit », se réjouit la spécialiste.Me Abad vante aussi la facilité d’utilisation d’« Aide à la décision » qui vise autant les mesures disciplinaires et non disciplinaires en droit du travail. « On n'a pas besoin de faire des recherches avec des opérateurs booléens, on n'a pas besoin de mettre des synonymes, de demander si ça prend le pluriel, de mettre des chiffres ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est très simple! »Une fois sa recherche lancée, le juriste peut choisir le type de manquement, les mesures prises par l’employeur, le recours utilisé et le statut de l’employé. Il ensuite une synthèse des résultats classés en graphiques et en tableaux des décisions pertinentes pour faciliter la lecture.« On a mis sous forme de tableau toute l'information pertinente dont on disposait, c'est-à-dire le nom de l'arbitre, l'ancienneté, la mesure et les manquements pertinents, décision par décision. »Puis, une flèche à gauche permet d'afficher l'indexation sous chaque décision dans le tableau. Si un juriste veut consulter une décision, il n’a qu’à cliquer dessus pour atteindre une fiche analytique. Dans cette fiche, on retrouve des éléments factuels juridiques pertinents.Me Abad révèle que des impressions recueillies auprès de juristes testeurs sont très positives dans le gain de temps. « Quand ce sont de longues recherches à faire, ça peut prendre jusqu'à 10 heures. C'est sûr qu'on gagne au moins de 30 à 40% du temps avec ce nouvel outil. »Chaque production d’une synthèse dans « Aide à la décision » coûte 15 $, mais il n’y a aucuns frais liés à la consultation de toutes les données dans cette synthèse.Est-ce que l’outil sera un jour disponible pour d’autres champs de pratique? « C'est sûr que le modèle peut s'appliquer dans plusieurs types de droit », laisse entrevoir Me Abad, en conclusion.L’outil est disponible ici