Olivier Lacoursière. Photo : LinkedIn d'Olivier Lacoursière

Jacinthe Plamondon. Photo : Site Web de l'Université Laval

Lucie Lemonde. Photo : Site Web de l'UQÀM

France Houle. Photo : Site Web de l'Université de Montréal

Céline Lévesque. Photo : Site Web de l'Université d'Ottawa

Un étudiant en droit de l’Université d’Ottawa,, a mis la main sur la Bourse pour l’implication et la réussite Cain Lamarre 2019 de 1500 $. Tout en étant sérieux dans ses études, comme le soutient la professeure, le futur avocat trouve le temps de s’impliquer dans de nombreux organismes à but non lucratif, comme à la présidence de l’organisation du Relais pour la vie de Rouyn-Noranda, à la vice-présidence de l’Association de Droit du divertissement et du Sport, à la présidence du Club des Simulations de procès de l’Université d’Ottawa, ainsi que la présidence de l’Association des étudiants en droit civil de l’Outaouais.La professeure de droit de l’Université Laval,, a soutenu avec succès sa thèse « L’évolution et la structuration des principes directeurs de la procédure civile du Québec, 1867-2016 », le 30 août dernier. Les membres du jury ont félicité la prof Plamondon pour le travail colossal que ce projet de recherche a nécessité de même que l'apport important de cette thèse pour la communauté juridique. « Le travail accompli par Mme Plamondon est un exemple de persévérance. J'espère que ces excellents résultats de recherche pourront être publiés dans des revues de renom car ils méritent d'être connus à grande échelle », a témoigné, codirectrice de la thèse.La professeure de sciences juridiques à l’UQAM,, a obtenu un doctorat honorifique en droit de l'Université de Sherbrooke. C’est son implication dans la pratique et l'enseignement du droit carcéral au Québec et au Canada qui lui a valu cette reconnaissance, qu’on lui a attribuée le 21 septembre dernier.« Dans les années 80, les autorités carcérales n'avaient aucun compte à rendre sur les conditions de détention dans les prisons, rappelait-elle lors de l'obtention du prix Pierre-Dansereau de l'Association francophone pour le savoir en 2015. Nous étions une poignée au Canada à mener les premières batailles pour le droit à un traitement équitable des personnes incarcérées. Je me souviens avoir plaidé pour que les détenus dans les pénitenciers fédéraux au Québec puissent voter au référendum de 1980. La Cour suprême a reconnu leur droit de vote 22 ans plus tard. »Nouvelle doyenne, nouvelle équipe. La doyenne de la faculté de droit de l’Université de Montréal,, a procédé au dévoilement de son équipe le 25 septembre dernier. Elle sera épaulée de, vice-doyenne aux affaires internes et Secrétaire de Faculté,, vice-doyen au développement et à la qualité des programmes,, vice-doyenne à la recherche et aux affaires internationales, et de, vice-doyen à l’administration des programmes. Mme Houle a également remercié Jean-etpour leur dévouement à une transition en douceur entre les équipes de direction.La professeure de droit civil de l’Université d’Ottawa et ancienne doyenne,, ne se tourne pas les pouces cet automne alors qu’elle débute un congé administratif. Elle s’est d’abord rendue aux Pays-Bas pour participer à la Deuxième Rencontre Mondiale des Sociétés pour le Droit International, qui s’est déroulée à La Haye les 2 et 3 septembre. Elle y a présidé un atelier portant sur la coopération économique internationale. Ensuite direction Norvège, pour deux jours (4 et 5 septembre) à l’Université d’Oslo où elle a participé à un atelier portant sur le droit international des investissements et les droits de la personne. Elle prépare maintenant sa présence au Congrès annuel du Conseil canadien de droit international qui se tiendra à Ottawa, le 24 et le 25 octobre 2019. Elle y discutera de la diversité des arbitres dans le règlement des différends internationaux entre investisseurs et États.Le doctorant de l’Université Lavala soutenu avec succès sa thèse intitulée « Études des liens entre droit et pédagogie en regard des aspects juridiques de l’évaluation scolaire », le 25 septembre dernier. Sa thèse portait sur les aspects juridiques de l'évaluation scolaire et comportait deux objectifs, soit de permettre aux sciences de l'éducation de développer une conception non problématique de l'évaluation et de fournir une qualification juridique de l'évaluation scolaire qui tienne compte de son évolution au cours du dernier siècle. La force de la recherche de M. Emond a convaincu le jury présidé par la vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la faculté de droit,