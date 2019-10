Me Gabrielle La Rue. Photo : Site Web de Trivium Avocats

Mereprend sa pratique du droit chez Trivium Avocats.La juriste, qui pratique en droit criminel et pénal, vient ajouter une 17e corde à l’arc de pratiques déjà bien garni du cabinet.« Le but, c’est d’offrir un service clé en main. Par exemple, un entrepreneur en construction pourrait nous contacter pour nous demander de le défendre parce que quelqu’un a opéré une pelle mécanique sans permis. On sera en mesure de défendre un entrepreneur en construction dans tous les domaines de droit qui le concerne », soutient-elle.Le parcours de la jeune avocat est pour le moins atypique. Après avoir complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke, elle s’est dirigée vers l’Université de Montréal pour obtenir un certificat en relations publiques.Après avoir travaillé aux communications de la Ville de Montréal et de Bell, elle complète un stage au DPCP. C’est toutefois l’appel de la politique qui a été plus fort, en 2015, après l’élection des libéraux deElle devient alors attachée politique de la ministre de la Justice,. En 2016, elle se joint à l’équipe deau Travail, avant de devenir conseillère politique au cabinet de la Vice-première ministre,Qu’est-ce que ce passage mouvementé lui a appris pour une carrière d’avocate? « La politique m’a appris la rigueur et à être disponible à toute heure du jour ou de la nuit, ce qui peut arriver souvent en droit criminel. »Maintenant habituée à la dynamique des coulisses du pouvoir, verra-t-on un jour l’avocate accrochée à poteau près de chez nous? « Ma face sur une pancarte, certainement pas! Mais je ne dis pas non à un jour y retourner pour défendre une cause qui me tient à coeur », conclut-elle.