Andriana Kocini. Photo : Site Web du NPD

Ève Péclet. Photo : Site Web du Parlement du Canada

Dana Chevalier. Photo : Site Web de Sainte-Anne-de-Bellevue

Franklin Gertler. Photo : Facebook de Franklin Gertler

Les partis politiques fédéraux avaient jusqu’au 1er octobre pour officialiser les candidatures des personnes qui défendront leurs couleurs aux élections du 21 octobre. Droit-inc vous présente aujourd’hui les avocats qui ont choisi d’endosser les valeurs du Nouveau parti démocratique.Andriana Kocini est directrice des affaires juridiques pour Foodtastic. Née en Grèce, elle est arrivée au Québec en 2007 après avoir obtenu l’asile politique avec ses parents et vécu sept ans aux États-Unis. Elle est multilingue et parle l’anglais, le français, le grec et l’albanais. Elle a obtenu son baccalauréat en droit à l’université d’Ottawa.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, Ève Péclet a été vice-présidente du comité des débats de la Faculté de droit et finaliste à la coupe Gale, concours canadien de plaidoiries. Elle suit des cours en affaires publiques et internationales à l’UQAM, y obtient un certificat en 2017 et son Barreau en 2018.Élue députée de La Pointe-de-l'Île lors de l'élection fédérale de 2011, on lui confie des postes importants aux Affaires étrangères et à la Justice. Elle a agi en tant que présidente du caucus des jeunes néo-démocrates durant plus de dix ans. Elle est aujourd’hui avocate en litige en droit civil, familial et criminel pour Le Palier juridique. Engagée dans des initiatives pour l’accès à la justice, Me Péclet s’implique à la clinique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal et à la Clinique Juripop.Me Dana Chevalier est avocate, médiatrice et conseillère municipale à Sainte-Anne-de-Bellevue. Originaire du Sud-ouest de l'Ontario, la Barreau 2010 a étudié l'intervention en milieu autochtone avec Anishinabek Educational Institute. Elle participe à des cliniques juridiques populaires, est médiatrice pour la Cour du Québec, médiatrice familiale, membre du Comité sur la Justice participative du Barreau du Québec et du Comité d'éthique de la recherche du cégep John Abbott.Formé en économie et en droit, Me Franklin Gertler défend les droits des peuples autochtones aux terres, aux ressources et à l'autonomie gouvernementale, travaille avec les ONG environnementales et énergétiques et les coalitions de citoyens. Résident de longue date de NDG-Westmount, le Barreau 1984 a co-fondé le Centre québécois du droit de l'environnement, a siégé au conseil d'administration du CPE de ses enfants et travaille avec des groupes communautaires sur des enjeux environnementaux locaux.