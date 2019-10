Me Patrick Benaroche. Photo : Site Web de Stikeman

Me, associé sénior chez Stikeman, perd son poste d’émissaire de la mobilité internationale et de la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).Selon ce que rapporte le Journal de Montréal, la ministrea décidé de mettre la hache dans tous les postes d’émissaires créés par le précédent gouvernement libéral.Me Benaroche n’est plus au service du ministère depuis la semaine dernière. Le contrat de service entre le MRIF et Stikeman Elliott, échu depuis juin, prévoyait une rémunération de 200 000 $ pour l’émissaire à la mobilité internationale.Outre Me Benaroche, le biologisteoccupait le poste d’émissaire aux changements climatiques alors que le poste d’émissaire aux droits et libertés était sans titulaire, après la nomination au Sénat de. M. Lemire sera réaffecté au ministère de l’Environnement, sous un nouveau mandat à définir.Le MRIF prévoit des économies de 500 000 $.